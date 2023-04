Teatro, danza e musica: la Biennale presenta i festival tra colore e tecnologia

La Biennale di Venezia presenta il programma dei festival di teatro, danza e musica. Un intenso calendario che vede il potenziamento delle risorse a sostegno dei tre settori e si rispecchia nei numeri: 70 novità, tra prime assolute, europee, italiane; 41 produzioni e coproduzioni, di cui molte commissionate; 450 artisti partecipanti, provenienti da 30 Paesi diversi; 48 giorni di programmazione per i Festival di Teatro (15 giugno > 1 luglio), Danza (13 > 29 luglio), Musica (16 > 29 ottobre), che si estendono fino a 3 mesi di attività con le residenze dei giovani artisti di Biennale College.

I festival portano in città la produzione, la promozione e la documentazione della nuova creatività delle arti dal vivo, che vede quest’anno le nuove opere prodotte per e con la Biennale raggiungere la metà dell’intero programma. «La Biennale - spiega il presidente Roberto Cicutto - ha deciso da quest’anno di aumentare le risorse e il sostegno destinati ai settori Danza, Musica e Teatro e ai rispettivi festival internazionali. Questi festival non sono mai stati concepiti come rassegne per mostrare il meglio delle produzioni, ma come lo sviluppo di un progetto che arricchisca conoscenza e sperimentazione in coerenza con un mandato quadriennale».

Le maggiori risorse consentiranno anche al pubblico di assistere agli spettacoli più agevolmente grazie ad un maggior numero di repliche, masterclass, installazioni e attività interdisciplinari. Soprattutto consentono alla Biennale di affidare commissioni, produrre o coprodurre nuovi spettacoli, colmando in parte (soprattutto nel settore Musica) una falla nell’impegno pubblico rispetto a quanto si fa in altri Paesi.

Il lavoro dei direttori artistici Wayne McGregor (Danza), Lucia Ronchetti (Musica), Stefano Ricci e Gianni Forte (Teatro) ha dimostrato nei primi tre anni del loro mandato le vaste possibilità nel tessere un filo fra maestri del passato, artisti contemporanei e professionisti del prossimo futuro. «In questo modo - aggiunge Cicutto - si dà concretezza a quanto spesso si afferma ma difficilmente si realizza: far crescere donne e uomini all’inizio delle loro carriere, alimentandoli della lezione di chi li ha preceduti con spirito innovatore e di ricerca».

Teatro

Il Teatro vedrà in scena, tra gli altri, Armando Punzo, Leone d’oro alla carriera, con lo straordinario gruppo di attori-detenuti della Compagnia della Fortezza; Romeo Castellucci, che con le sue performance simboliche e visionarie attraversa generi, pubblici e continenti; due delle compagnie che maggiormente incarnano le tendenze degli ultimi anni, la catalana El Conde de Torrefiel e la fiamminga FC Bergman, destinataria del Leone d’argento. E ancora: le nuove voci di Boris Nikitin, attore, autore oltre che regista di ascendenze ucraino-franco-ebraiche, e di Bashar Murkus con il Khashabi Ensemble, teatro palestinese indipendente creato all’interno dello Stato di Israele, ad Haifa. Sarà un viaggio nello stupore, «un laboratorio ipnotico e vibrante di creazione scenica - spiegano i direttori artistici -, che si drappeggerà in verde emerald».

Danza

Spiccano per la Danza, fra i tanti appuntamenti in programma, un omaggio a Simone Forti, Leone d’oro alla carriera, con un’ampia mostra retrospettiva del suo lavoro di “artista del movimento” proveniente dal Museum of Contemporary Arts di Los Angeles; un trittico di coreografie che hanno la forza ipnotica della danza pura di Tao Dance Theater, Leone d’argento; Sidi-Larbi Cherkaoui, Javier De Frutos, Michaela Taylor, Alexis Fernandez, quattro coreografi per l’ensemble fondato dal super divo del balletto internazionale Carlos Acosta; la prima mondiale di Pontus Lidberg, coreografo, filmmaker e danzatore svedese che ha conquistato le compagnie più blasonate - dal New York City Ballet al balletto dell’Opéra di Parigi. E inoltre, le figure di Oona Doherty, Andrea Peña, Luna Cenere, giovani coreografe che si sono imposte recentemente all’attenzione di pubblico e critica. «Gli artisti e i lavori selezionati - spiega il coreografo britannico Wayne McGregor - sono alchimisti del movimento. Il loro lavoro è guidato da un’insaziabile curiosità di esplorare e sperimentare sia nel processo creativo che nella performance».

Musica

La Musica mette sotto i riflettori l’elettronica digitale a partire dal pioniere Morton Subotnick, passando per Brian Eno, Leone d’oro alla carriera, e l’eretico John Zorn, per arrivare al leggendario duo noto col criptico nome di Autechre, che ha portato la club culture ai confini con la musica d’avanguardia. Fra i tanti artisti invitati ci saranno: il musicista e performer Robert Henke, che rimette in circolo la tecnologia vintage dei pc Commodore; Brigitta Muntendorf che lancia la musica nello spazio con Orbit, voci di donne clonate dall’intelligenza artificiale e audio 3D, sottotitolo A War Series, ovvero le guerre che nei millenni si sono combattute contro il corpo femminile. Tante, inoltre, le figure dell’elettronica live più sperimentale, come Lamin Fofana, Jjjjjerome Ellis, Jace Clayton aka Dj Rupture, Steve Goodman aka Kode9, Loraine James, Aya, Emme, S280F, Soft Break, Yen Tech, Snufkin.

Secondo la direttrice, Lucia Ronchetti, il festival «è dedicato al suono digitale, alla sua produzione e diffusione nello spazio acustico, attraverso tecnologie avanzate e ricerche sperimentali». Una kermesse che presenta lo spettro di tendenze stilistiche e ricerche creative della scena musicale internazionale.