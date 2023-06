Biglietti per il trasporto pubblico e musei di Venezia in un'unica app

Nasce "Venezia Pass" la nuova funzionalità interna all'app Telepass, in collaborazione con Vela, che permette di gestire un'esperienza di viaggio a Venezia in modo completamente digitale, con l'acquisto dei servizi di trasporto e dei biglietti d'ingresso per musei e monumenti, all'interno di un unico strumento, che garantisce sicurezza e semplicità di utilizzo.

Il servizio, dedicato ai clienti Telepass Plus, permette l’acquisto anticipato di diverse tipologie di servizi parte del circuito Venezia Unica e dell’ecosistema Telepass: dall’acquisto dei biglietti di autobus, tram e vaporetti, fino all’accesso ai musei, alle chiese e alle principali attrazioni della città, come, ad esempio, la visita a Palazzo Ducale e alle chiese del Circuito Chorus. «Il lancio di Venezia Pass rappresenta un passo importante nel nostro sviluppo: Telepass si mette al servizio dei turisti e di una città, Venezia, che diventa il primo contesto urbano in cui è possibile muoversi e pianificare un’esperienza di viaggio interamente attraverso la nostra app», ha commentato Aldo Agostinelli, chief consumer sales & marketing officer di Telepass.

«Rendere semplice ed efficace l’esperienza del cliente e facilitare il suo percorso di pianificazione e prenotazione della città è un elemento fondamentale che da sempre guida i nostri sviluppi e partnership - ha detto Alberto Bozzo, direttore sviluppo mercati e vendite di Vela Spa - Vela da molti anni ricopre anche il compito della promozione turistica della città gestendo, tra le altre cose, anche gli Uffici Iat distribuiti sul territorio. Un compito rivolto in particolare a dare risposta alle richieste sempre più articolate e complesse del turista che visita Venezia».