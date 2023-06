Bike to Work, San Donà di Piave premia chi va a lavoro in bici

Andare a lavorare in bici? A San Donà di Piave non è solo un modo per restare in forma ma anche per guadagnare buoni spesa. Il comune veneziano, infatti, ha premiato proprio ieri sera, 27 giugno 2023, nella Sala Consiliare del Municipio, i cittadini dei comuni di San Donà, Musile e Noventa che hanno partecipato all’iniziativa “Bike to Work”, che incentiva l’uso della bicicletta nel tragitto casa-lavoro al posto dell’automobile.

Alla premiazione hanno presenziato per il Comune di San Donà il Sindaco Alberto Teso, il Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Rizzello e l’Assessore Lucia Camata, per il Comune di Musile l’Assessore Vittorino Maschietto e per il Comune di Noventa il Vicesindaco Rosana Concetti.

La finalità dell’iniziativa è quella di incentivare la riduzione del traffico e conseguentemente ridurre le emissioni dannose in atmosfera.

In base ai chilometri percorsi infatti i partecipanti hanno ottenuto dei buoni spesa del valore di 5 euro da spendere negli esercizi commerciali dei comuni coinvolti. Complessivamente sono stati erogati quasi 2.000 euro in buoni spesa.

I dati del trimestre marzo-maggio rivelano che sono stati percorsi dagli utenti attivi (57) complessivamente 20.115 km con un risparmio stimato di 3.017 Kg di CO2 corrispondenti a 151 alberi (fonte Achab Srl).