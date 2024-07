Cresce il patrimonio delle società partecipate del Comune di Venezia

Si è conclusa nei giorni scorsi l'approvazione dei bilanci 2023 delle società partecipate del Comune di Venezia, che hanno registrato «risultati ampiamente positivi», ha spiegato giovedì mattina l'assessore al Bilancio, Michele Zuin. Cultura d'impresa, efficientamento dei conti, fatturato e mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza sono i cardini di quello che ha definito «il modello Venezia».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Caso eclatante è quello del Casinò: «Quando siamo arrivati - ha sottolineato Zuin - la società era praticamente sull'orlo del fallimento, oggi non solo è in utile, ma produce per il Comune 17 milioni di euro all'anno. Ma tutte le società, penso in particolare ad Avm e Actv che più di tutte hanno risentito del difficile periodo della pandemia con i ricavi che sono crollati praticamente a zero, sono rimaste in piedi e oggi oltre a produrre fatturato continuano a erogare servizi alla cittadinanza».

Guardando al dettaglio delle singole società, Venezia Spiagge, che gestisce gli stabilimenti balneari comunali del Lido, ha chiuso il bilancio con un utile netto di oltre 75mila euro; Ames (farmacie comunali e ristorazione scolastica) ha registrato un utile di 813mila euro; Insula (amministrazione degli immobili di edilizia residenziale) 901mila euro; Actv (trasporto pubblico) 302mila euro; Vela (gestione titoli di viaggio ed eventi) 2mila euro; Avm (società a capo del gruppo mobilità) 615mila euro; Casinò di Venezia 5,6 milioni di euro; Veritas (servizi idrici e ambientali) 8,2 milioni di euro.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha posto invece l'attenzione sulla crescita di patrimonio netto delle varie società dal 2015, anno in cui si è insediato per la prima volta alla guida della città. Il Casinò «che abbiamo raccolto dall'orlo del baratro» è passato da un patrimonio di 346mila euro a 24,5 milioni di euro (+6.978%). Performance molto significative anche per Actv, passata da un patrimonio di 37,2 milioni di euro a 58,6 milioni (+57,41%) e Veritas, da 149 a 283 milioni di euro (+89%).

«È un confronto impietoso rispetto alla situazione che abbiamo trovato quando abbiamo iniziato a governare la città - ha puntualizzato Brugnaro -. Dietro questi dati non ci sono solo numeri, ma è il risultato di un'operazione di efficientamento che ha generato posti di lavoro, ridotto i tempi di pagamento anche dei fornitori, attratto investimenti privati, favorito produttività e liquidità».