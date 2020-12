Fondazione di Venezia, 5 milioni e mezzo in cultura, educazione e ricerca

Approvato oggi, martedì 22 dicembre, il documento di programma della Fondazione Venezia, che gestisce anche M9 e Casa dei Tre Oci, per l’esercizio 2021: è previsto uno stanziamento di 5,5 milioni di euro per interventi sul territorio. La quota più consistente, pari a 2,550 milioni di euro, è destinata al settore dell’arte e dei beni culturali, 1,3 milioni vanno al settore educazione, istruzione e formazione, 750 mila euro è la destinazione per la ricerca scientifica e tecnologica mentre 900 mila euro sono riservati a interventi a favore del welfare e delle attività del terzo settore.

La destinazione per i beni e le attività culturali prevede la programmazione espositiva di M9 e il rafforzamento dei partenariati con le principali istituzioni culturali nell’ambito della Città metropolitana e con le università. La destinazione al settore dell’istruzione e della formazione conferma, rafforzandoli, i rapporti di partenariato con istituzioni e imprese del territorio, mentre un ruolo più attivo viene affidato a M9 Education e M9 Communities, le nuove unità a direzione artistica di Luca Molinari, dedicate all’elaborazione di progetti per la didattica e la formazione. Destinatari delle attività saranno studenti di ogni età. Nella ricerca si punta alla realizzazione di iniziative a sostegno dell’innovazione, della conoscenza, del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica, con progetti in collaborazione con gli istituti universitari e il coinvolgimento dei ricercatori e delle imprese. Un’ulteriore erogazione è prevista a sostegno di iniziative di coesione sociale di contrasto delle disuguaglianze e povertà educativa.

Il Documento approvato – sottolinea il presidente Michele Bugliesi – conferma la volontà della Fondazione di Venezia di accrescere il proprio ruolo a sostegno del territorio metropolitano, in particolare attraverso interventi capaci di trasformare le erogazioni in progetti condivisi, generativi e auto-sostenibili nel tempo. Una linea che mantiene particolare attenzione alla promozione del capitale umano, a partire dalle giovani generazioni e ai segmenti sociali più colpiti dalla crisi economica e vuole valorizzare al meglio i risultati di una gestione efficiente ed efficace che riduce l’esposizione della Fondazione per il progetto M9».