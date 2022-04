Hive-M9 ospita la tappa veneziana di BioInItaly 2022

Il BioInItaly 2022 Investment Forum è l’edizione 2022 dell’appuntamento annuale – organizzato da Assobiotec, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cluster Spring – che da più di 10 anni permette alle migliori idee imprenditoriali di incontrare investitori finanziari e corporate di tutto il mondo.

BioInItaly 2022 è focalizzata sui settori della circular bioeconomy e delle biotecnologie per la salute (Red Biotech) e, come ogni anno, si apre con il consueto roadshow nazionale. Si tratta di una call for ideas itinerante tra diverse città italiane per raccogliere di volta in volta le candidature di startup e selezionare le migliori da portare all’evento finale, programmato a novembre 2022, dove si terrà una pitch competition di fronte a potenziali investitori di caratura internazionale.

Il roadshow a Venezia

Dopo il successo della prima edizione nel 2021, il roadshow di quest’anno fa nuovamente tappa a Venezia: l’evento si svolgerà martedì 26 aprile, dalle ore 11:00, presso il Chiostro M9, in via Poerio 24 a Mestre, negli spazi di HIVE-M9, hub d’innovazione territoriale fondato da Bio4Dreams in collaborazione con Fondazione di Venezia e M9 District, con l’obiettivo di stimolare l’imprenditorialità giovanile e di concretizzare idee in progetti di successo capaci di attrarre capitali e creare valore sul territorio. Il centro mette a disposizione di startup e progetti imprenditoriali percorsi di incubazione/accelerazione, attività di grant office e open innovation e vuole diventare punto di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale nelle Scienze della Vita all’insegna della sostenibilità.

Nel corso dell’evento, alla presenza dei rappresentanti della Regione Veneto, delle Istituzioni Locali e delle Università, le startup presenteranno i loro pitch per descrivere i propri progetti imprenditoriali di fronte a una giuria di esperti. I progetti delle startup più promettenti verranno premiati con sessioni di formazione, coaching e mentoring one-to-one con Bill Barber, noto startupper ed esperto di accelerazione e crescita delle startup. Per le startup che saranno capaci di distinguersi in questo secondo step, il percorso proseguirà poi verso l’arena finale, l’Investment Forum che si terrà a novembre.

«Il Roadshow BioInItaly è un’importante vetrina dove progetti e startup nelle Scienze della Vita hanno l’opportunità di confrontarsi con una platea di importanti player locali, nazionali e internazionali. Bio4Dreams supporta da anni il Roadshow come partner organizzatore locale, in particolare per le tappe di Venezia e Trieste, territori nei quali i nostri ecosistemi d’innovazione sono attivi e consolidati», commenta, per Bio4Dreams, Elisabetta Borello. «Dopo l’edizione dello scorso anno, - ha detto Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia - la scelta di HIVE-M9 quale sede per BioInItaly 2022 conferma il grande potenziale della nostra partnership con Bio4Dreams e il valore dell’azione della Fondazione di Venezia nella costruzione di un progetto di crescita economica e sociale volto ad attrarre e far crescere i migliori talenti».