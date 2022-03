Emiliano Biraku eletto vicepresidente Confesercenti metropolitana

Emiliano Biraku, classe 1984, imprenditore nel settore della ristorazione a Venezia, è stato eletto vicepresidente di Confesercenti metropolitana Venezia-Rovigo. Un incarico che premia l'impegno dimostrato negli scorsi anni come coordinatore dell'associazione per il centro storico.

Biraku, nel ringraziare l'associazione, ha spiegato: «Proprio nel 2020, a ridosso dell'inizio della pandemia, mi è stato affidato il ruolo di coordinatore per le imprese del centro storico di Venezia, una sfida che ho accettato pur consapevole della grande crisi economica che stava per affacciarsi con chiusure e restrizioni mai viste prima in Italia. A distanza di due anni durissimi, l'impegno è stato ripagato dalle risposte che, sui vari livelli istituzionali, abbiamo ottenuto per il rilancio dell'economia locale, dalla cassa integrazione, alla riduzione dei tributi locali, all'ampliamento dei plateatici».

In questo nuovo incarico, «la sfida sarà di accompagnare il processo di innovazione delle imprese, non solo della ristorazione e dei pubblici esercizi, ma per tutte le imprese del territorio. Certamente gli scenari di guerra nella vicina Ucraina non infondono tranquillità, sia per motivi umanitari che per le ripercussioni economiche che ne deriveranno; ma è necessario, per quanto possibile, mantenere un clima di fiducia e la data del 31 marzo, in cui pare molte restrizioni saranno allentate, va in quella direzione».