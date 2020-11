Black Friday 2020: i super sconti sono già iniziati

Una tradizione importata dagli Stati Uniti, spesso discussa ma amata dai più, il Black Friday è dietro l'angolo con tante promozioni e sconti imperdibili, anche in vista del Natale. Tutti gli appassionati dello shopping e delle super offerte non possono, infatti, farsi scappare questa giornata dedicata alle maxi promozioni che è diventata uno degli appuntamenti preferiti degli italiani che aspettano con ansia il cosiddetto "venerdì nero" in cui è possibile trovare sconti incredibili e prezzi decisamente riabbassati sia online che in negozio. Quest'anno, però, gli acquisti in negozio saranno senza dubbio meno frequenti, soprattutto per le regioni che si trovano a subire le restrizioni più forti per il contenimento della diffusione di Coronavirus. Ecco allora che gli acquisti online diventano il modo più sicuro per evitare code, assembrementi e ricevere direttamente a casa i propri acquisti scontati.

Le offerte del Black Friday riguardano una grande moltitudine di prodotti, toccando il settore della tecnologia, quello della moda e molto altro ancora. Ed è proprio questo che ha reso questo giorno una data che ogni anno attira milioni di acquirenti in tutto il mondo. Il Black Friday 2020 cadrà nel giorno del 27 novembre ma molti sconti sono già disponibili sui siti dei vari brand, quindi meglio approfittarne fin da subito!

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle

A sorpresa Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno, ma ben 24! Non il classico giorno di folli spese, ma diversi, con più sconti e offerte assolutamente da non perdere. Sono tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito amazon.it/blackfriday, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo "Alexa, quali sono le mie offerte?".