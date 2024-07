Hotel senza luce per ore, Federalberghi: «Servono soluzioni immediate»

I problemi si stanno ripetendo soprattutto in diverse località balneari della costa veneta, nel pieno della stagione estiva. Evidentemente a incidere è il grande caldo di questi giorni che spinge a far funzionare dappertutto i sistemi di condizionamento dell’aria a pieno regime. Sta di fatto che i black out elettrici sono sempre più numerosi, con conseguenti, spiacevoli disservizi e disagi che colpiscono in primis i clienti.

A Jesolo, Bibione e Caorle alberghi senza luce per ore

Diverse le segnalazioni raccolte da Federalberghi Veneto: a Jesolo, Bibione e Caorle le situazioni più eclatanti, con hotel rimasti al buio e senza corrente per ore. Ma problemi ce ne sono un po’ dovunque, a macchia di leopardo. Questione già segnalata anche a molti Comuni.

Il rischio di perdere clienti

«Chiediamo subito soluzioni, non possiamo rischiare di perdere clienti che possono trovarsi senza i servizi che chiedono durante il loro soggiorno o possono spaventarsi e non tornare più. Poi sappiamo tutti quanto valgano il passaparola e pure le inserzioni e i commenti lasciati on-line», dichiara il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon. Le territoriali dell’associazione di categoria stanno, infatti, segnalando da più parti forniture a singhiozzo, se non addirittura del tutto bloccate, anche per molte ore. «Eppure le bollette le paghiamo e tutti sappiamo quanto il costo dell’energia sia aumentato e pesi sui bilanci delle aziende alberghiere, negli ultimi tempi: stimiamo che nell’ultimo anno gli alberghi veneti abbiano pagato 200 milioni di euro per l’elettricità. E quindi delle due, l’una: o ci danno il servizio come si deve o ci devono far pagare meno decurtando o rimborsando la parte legata al disservizio».

«Abbiamo interessato alcune Amministrazioni comunali e ci sono sindaci che subito si sono attivati, purtroppo senza grossi risultati - aggiunge Schiavon -. Non possiamo permetterci di affrontare così la stagione estiva: servono soluzioni immediate. Come imprenditori stiamo facendo di tutto. Desideriamo sollecitare dialoghi, interventi, soluzioni. Subito. Altrimenti siamo anche pronti a una class action: un servizio adeguato è dovuto non solo perché lo paghiamo, ma anche perché è indispensabile per la regolare conduzione delle nostre attività».