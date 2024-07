Jesolo, monta la protesta. Aja: «Basta con i blackout»

«Capisco che stiano aumentando i consumi elettrici, ma una città turistica non si può permettere questa situazione che crea un danno d’immagine soprattutto con la clientela straniera, abituata al surplus energetico». Il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, interviene duro nei confronti dei gestori di energia elettrica della città dopo l’ennesimo episodio avvenuto nella serata di giovedì.

«Abbiamo subìto – sottolinea – l’ennesimo disagio per le continue interruzioni di energia elettrica: un danno per tutti coloro che hanno una attività, un disagio per i turisti che si vedono privati di servizi anche essenziali. Nel complesso, per la città, che si trova a subire questa situazione, diventa un danno d’immagine di cui farebbe volentieri a meno, amplificato dal fatto che Jesolo in questo momento sta riprendendo a registrare numeri da sold-out. Chiediamo un immediato intervento a chi di competenza, affinchè tutto ciò non debba più ripetersi; nel frattempo valuteremo eventuali azioni per tutelare anche l’immagine della città».

Occupazione alberghiera all'80%

Questo mentre l’occupazione alberghiera da metà giugno è dell’80%, con gli aumenti nel fine settimana variabili tra il 90% e il tutto esaurito. «Curioso osservare – spiega il presidente Aja – come, dall’esclusione della Germania dai campionati d’Europa, ci sia stato un aumento delle prenotazioni. Diciamo che è stata una curiosa coincidenza». Per quanto riguarda le previsioni, il mercato è in netta ripresa rispetto ai primi tre mesi (aprile, maggio e prima parte di giugno), con una diminuzione del calo (rispetto, comunque, ad un 2023 straordinario). «È evidente a tutti – conclude il presidente Contarini – che, anche di fronte di questi numeri, una città come Jesolo non si possa permettere di dare un disservizio, come quello legato all’assenza di energia elettrica. Problemi non nuovi di quest’anno e che impongono una seria riflessione su chi crede realmente nel turismo e nell’indotto che crea».

