Il blasone dei Badoer da Peraga sarà ricollocato al suo posto

Il bassorilievo, che era affisso sulla parete della scuola "Manin", tornerà a Sambruson. Lo ha assicurato l'assessore alla Cultura del Comune di Dolo Matteo Bellomo: «È conservato in attesa del restauro»

«Appena possibile il bassorilievo sarà ricollocato». L'assessore alla Cultura del Comune di Dolo, Matteo Bellomo, è intervenuto sulla vicenda legata al bassorilievo ambrosiano, il blasone dei Badoer da Peraga, che era affisso sulla parete della scuola "Manin" di Sambruson. «È conservato in attesa del restauro, a seguito del quale sarà restituito alla comunità ambrosiana», ha detto Bellomo.

Durante le operazioni di cantiere si è reso necessario asportarlo, per garantire i significativi lavori di efficientamento termico dell'edificio. L'assessorato alla Cultura, non appena le condizioni lo renderanno possibile, intende ricollocare l'opera con cerimonia pubblica. I lavori eseguiti nel corso di questi anni hanno avuto come scopo quello di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini (nel caso specifico quella delle bambine e dei bambini che frequentano la “Manin”), senza mai cancellare, ma anzi esaltando, la nostra storia».