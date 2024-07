Blind trust di Brugnaro: cos'è e cosa c'entra l'area dei Pili

La mattina del 16 luglio la procura di Venezia ha annunciato di aver avviato un'indagine sul "blind trust" che gestisce le società e i beni di proprietà del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per accertarne la corretta gestione. Brugnaro, che non è nuovo a contestazioni riguardo la gestione del trust, ma sempre arrivate da ambito politico o giornalistico, si è detto «esterrefatto» e disponibile a collaborare con la magistratura, nonché sicuro della correttezza del suo operato. Al centro dell'inchiesta della procura ci sono le trattative riguardo la vendita dell'area dei Pili, a San Giuliano: trattative che, aveva svelato un'inchiesta giornalistica di Report a dicembre scorso, almeno in un'occasione, nel 2016, Brugnaro avrebbe condotto personalmente con il magnate singaporiano Ching Chiat Kwong.

Il "blind trust"

Quello creato da Luigi Brugnaro nel 2017 è stato il primo blind trust italiano, cioè un trust (un gruppo, diremmo in italiano) "cieco", diretto e gestito da persone che non possono né devono in nessun modo avere a che fare, neppure indirettamente, con il proprietario del gruppo. Un format mutuato dagli Stati Uniti e utile per evitare conflitti d'interesse nel caso in cui un amministratore pubblico sia anche imprenditore: quello di Brugnaro è gestito da uno studio di avvocati di New York e in particolare da Ivan Sacks.

Nel 2017 il trust è stato creato anche e soprattutto per mettere a tacere le contestazioni riguardanti l'area dei Pili, a San Giuliano, di proprietà del sindaco Brugnaro (vedi oltre) ritenendo che l'esistenza di un trust cieco avrebbe messo fine alle accuse di conflitto d'interesse: «Per me non è costato nulla, perché conflitti d'interesse non ce n'erano prima e non ce ne saranno». Non è andata così, anzi: nel 2018 la vendita a Kwong di Palazzo Papadopoli e Palazzo Donà, di proprietà del comune, è stata letta da alcuni come legata indirettamente alle trattative sui Pili. Altri casi sono stati evidenziati negli anni: ad esempio riguardo la gestione del palazzetto che nascerà nel nuovo Bosco dello sport (che andrà in gestione alla Reyer, del gruppo Umana, ancora una volta nel blind trust), o la possibilità di sposarsi civilmente, dietro pagamento, alla Scuola della Misericordia, in concessione a una società del blind trust.

Il blind trust, come qualsiasi altra azienda, può fare le scelte che preferisce per migliorare il suo business, e in questi anni in cui Brugnaro ha amministrato Venezia è andato molto bene (già da prima della creazione del trust, grazie al nuovo management, ha sempre detto il sindaco). Chiaro è che fare scelte e investimenti dentro Venezia, città amministrata dal proprietario delle aziende che si gestiscono, aumenta i rischi di conflitto d'interesse.

L'area dei Pili

L'area dei Pili, vicino al Ponte della Libertà e al Parco di San Giuliano, è stata acquistata da Brugnaro, all'epoca semplice imprenditore, nel 2006, per circa 5 milioni di euro: era fortemente inquinata e quindi pagata poco, con il solo Brugnaro come partecipante all'asta del Demanio. L'area dei Pili è tornata al centro delle attenzioni mediatiche perché individuata nel nuovo Piano comunale urbano di mobilità sostenibile (Pums), con Brugnaro già sindaco, come potenziale insediamento per un terminal intermodale e, inizialmente, per il nuovo palazzetto dello sport. Quei progetti hanno elevato di molto il valore dell'area.

Brugnaro ha sempre negato, come ha fatto di nuovo oggi che qualsivoglia progetto pensato sui Pili abbia avuto una relazione con la proprietà dell'area: «Cosa farò su quell'area? Alla domanda rispondo come 15 anni fa. Farò quello che la città vuole, e attenderò, come sindaco, che sia il blind trust, quando vuole, a presentare un progetto che poi verrà valutato dal Consiglio comunale. Nonostante la destinazione modificabile con atto di giunta, non ho mai fatto nulla e non esiste nessuna modifica degli atti» ribadiva nel 2020, durante una delle tante audizioni in consiglio comunale sul tema. L'area è sempre controllata dalla società "Porta di Venezia", che fa capo a Brugnaro, e quindi dal 2017 fa parte del blind trust a cui il sindaco ha trasferito la gestione di beni e società.

L'inchiesta di Report andata in onda a dicembre 2023 aveva dato un elemento in più: l'esistenza di un video in cui Brugnaro spiega a Kwong le opportunità riguardanti l'area dei Pili, video che sarebbe datato 2016, cioè con sindaco già in carica. Inoltre raccontava una vicenda, confermata dal sindaco in un'intervista al Corriere dopo il servizio, risalente al 2018, cioè a blind trust già avviato: una richiesta di 10 milioni a titolo di garanzia da Brugnaro a Kwong, che avrebbe fatto saltare la trattativa per i Pili. L'intromissione del sindaco sarebbe contraria alle prerogative di un blind trust, ed è tra i fatti che stanno guidando le indagini. Oggi il nucelo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza sta indagando su eventuali comportamenti, intorno all'area dei Pili, che possano rivelarsi incompatibili con il funzionamento del trust.