Blocco informatico mondiale, rallentamenti anche all'aeroporto di Venezia

Si sono registrati ritardi e disagi anche all'aeroporto Marco Polo di Venezia oggi, 19 luglio, a causa del blocco informatico che ha interessato tutti i sistemi che utilizzano Microsoft in molti Paesi del mondo.

Allo scalo Marco Polo di Tessera sono stati segnalati rallentamenti sulle operazioni di check-in e imbarco per alcuni voli. Il problema avrebbe riguardato il software Crowdstrike in fase di aggiornamento. Si tratterebbe di un guasto che avrebbe creato disservizi non solo negli aeroporti, ma anche in migliaia di altre realtà che utilizzano le piattaforme Microsoft, tra cui banche, nella sanità e nelle telecomunicazioni. Il down informatico, secondo la Bbc, avrebbe comportato la cancellazione di circa 1.400 voli a livello globale, di cui "solo" 45 in Italia. Secondo le ultime notizie, CrowdStrike avrebbe identificato l'aggiornamento che ha bloccato i sistemi Windows e avrebbe implementato una soluzione.

«Informiamo i gentili passeggeri che, a causa di un problema informatico mondiale che ha colpito i sistemi di alcune compagnie aeree, si stanno verificando dei rallentamenti nelle consuete operazioni di check-in ai banchi dedicati e nelle consuete procedure di imbarco ai gates - si legge in una nota di Venezia Airport -. Consigliamo pertanto di pianificare lo spostamento verso l'aeroporto con adeguato anticipo, al fine di evitare eventuali ritardi».