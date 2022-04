Bocolo selvaggio, Confartigianato: «Fermare la concorrenza sleale»

Per fermare la piaga ormai tradizionale del bocolo “selvaggio” la Confartigianato Venezia si appella al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e al comandante della polizia locale, Marco Agostini. Con una richiesta ufficiale, i vertici dell’associazione di San Lio hanno chiesto infatti che siano attivati i controlli e garantita la legalità contro gli abusivi che regolarmente approfittando del 25 aprile per vendere un po’ ovunque in città le rose illegali nel nome di San Marco.

«La crisi e i maggiori costi di esercizio - spiega il presidente della categoria Fioristi dell’associazione artigiana Andrea Dabalà – rendono ancora più pesante questa situazione, che in tempi normali si potrebbe anche tollerare. Nonostante tutti i problemi noi fioristi cercheremo comunque di calmierare il più possibile i prezzi delle rose, che sono molto aumentate, per consentire a tutti di vivere la tradizione di questo gesto romantico. Per questo ci appelliamo a chi di dovere perché limiti al massimo chi ci fa concorrenza sleale e danneggia una delle poche occasioni che portano qualche cliente in più nei nostri negozi».

Da qui anche l’appello anche ai veneziani, di comprare una rosa in un negozio e non dagli abusivi. «Questo non sarà solo un gesto corretto - conclude Dabalà -, ma un gesto per Venezia e per gli operatori commerciali della categoria, che con difficoltà stanno cercando di portare avanti il loro lavoro».