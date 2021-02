Domani e mercoledì bonifica degli ordigni bellici a Jesolo e San Donà

Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha firmato l'ordinanza che modifica per domani, 23 febbraio, e per mercoledì 24, la viabilità su via Francescata, dalle 10 alle 12, per consentire le operazioni di bonifica di ordigni bellici rinvenuti nei comuni di Jesolo e San Donà di Piave, come quello trovato il 5 febbraio in un cantiere di corso Silvio Trentin nel Sandonatese.

Anche il Comune di Jesolo sarà coinvolto. Per l’occasione sono state individuate misure a tutela della popolazione residente in prossimità dell’area individuata per lo svolgimento degli interventi. La bonifica e inertizzazione sarà effettuata nelle due giornate in località Caposile, con l’individuazione di un’area di sicurezza di 800 metri dall’epicentro delle operazioni dove sarà in vigore il divieto di accesso. Jesolo sarà interessata marginalmente con confine individuato su via Francescata. Per questa ragione sarà sospesa la circolazione dei veicoli sulla strada e potranno accedere solo gli aventi diritto secondo le disposizioni fornite dal personale di polizia locale e i mezzi d’emergenza.