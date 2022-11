Bonus Bebè, 90 richieste a Jesolo. Per fare domanda tempo fino al 15 dicembre

Sono circa 90 le domande pervenute al momento per accedere al "Bonus Bebè", misura a sostegno della natalità voluta dall’amministrazione comunale di Jesolo. Lo scorso ottobre, con atto deliberativo della giunta comunale, è stato stanziato un fondo di 72 mila euro da destinare ai 145 bambini nati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

Le famiglie che rispondono ai requisiti (ne abbiamo parlato in questo articolo) e non abbiano ancora presentato domanda - sono una cinquantina circa - potranno richiedere il contributo fino al 15 dicembre a questo link.

«Siamo felici che già molte famiglie abbiano risposto al bando. - dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti - I bisogni delle persone sono tanti, soprattutto in questo momento complesso, e l’amministrazione mette in campo una serie di strumenti per il sostegno al reddito ma il Bonus Bebè è qualcosa di più e di diverso. Per noi questa misura, che non ha precedenti per il Comune di Jesolo, è molto importante perché ha infatti come obiettivo quello di sostenere la natalità, valorizzare la famiglia e avvicinare i cittadini alle istituzioni».