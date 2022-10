Bonus bebè a Jesolo: dal Comune 480 euro per ogni nuovo nato

La giunta comunale di Jesolo ha definito i criteri per l’erogazione del contributo ai nuovi nati e minori adottati nel corso del 2021. Si tratta di un sostegno pari a 480 euro per le famiglie che crescono. Secondo quanto stabilito, il "bonus bebè" sarà erogato una tantum ai bambini nati o adottati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre, iscritti all’anagrafe del Comune di Jesolo al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia e residenti sul territorio comunale al momento della presentazione della domanda.

I criteri fissati dall’amministrazione prevedono che anche il genitore che presenta la domanda debba essere residente a Jesolo al momento della consegna del modulo. I cittadini stranieri devono anche essere in possesso di regolare titolo di soggiorno. Sarà possibile presentare domanda dal 24 ottobre al 15 dicembre (scarica qui il modulo di richiesta).

L’indagine condotta dagli uffici comunali sulla popolazione ha certificato la presenza di 145 bambini che rispettano i parametri. Pertanto, grazie alla dotazione complessiva di 72 mila euro fissata dall’amministrazione, ciascuno di loro ha diritto, per l'appunto, a 480 euro. L’accesso al portale per il caricamento delle domande può avvenire esclusivamente tramite Spid o Cie; la liquidazione del bonus avverrà esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

«Siamo fieri e orgogliosi di questo intervento, che punta a sostenere le famiglie riconoscendone la centralità e il valore come unità di servizi primari. - dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore alle politiche sociali, Debora Gonella - Desideravamo che questa prima misura a supporto della genitorialità fosse universale, slegata da parametri utilizzati in altri contesti come l'Isee che troppo spesso esclude chi appartiene al cosiddetto ceto medio».