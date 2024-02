Bonus Bebè, consegnato l'assegno alla famiglia di Liam, primo nato nel 2022 a Jesolo

Il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti e l’assessore alle politiche sociali Debora Gonella hanno incontrato questa mattina la famiglia beneficiaria del primo assegno alla natalità per l’anno 2023. Il contributo è stato erogato a favore di Thomas Verona e Jenni Basso, genitori di Liam. Il piccolo è stato, infatti, il primo nato a Jesolo nel 2022.

L’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo è stato introdotto nel 2022 per tutti i bambini residenti sul territorio comunale, nati o adottati nel corso del 2021. Quest’anno l’assegno, pari a 480 euro a famiglia, ha coinvolto i bambini nati e adottati nel 2022. Il Comune ha accolto 147 domande per un’erogazione complessiva di 70.560 euro di contributo. «Siamo felici di aver sostenuto con un piccolo contributo la nascita dei bambini – dichiarano il sindaco De Zotti e l’assessore Gonella -. I bisogni delle persone sono tanti e l’ente mette in campo una serie di strumenti per aiutare chi ha bisogno, ma il cosiddetto Bonus Bebè, oltre a un contributo economico, porta con sé un messaggio di sostegno alla natalità, valorizzazione della famiglia e avvicinamento dei cittadini alle istituzioni».

