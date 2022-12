Ai dipendenti di General Membrane sotto l’albero di Natale 600 euro di bonus contro il caro vita

Sotto l'albero di Natale, un bonus di 600 euro contro il caro vita per i dipendenti della General Membrane di Ceggia. L'azienda ha, infatti, deciso di erogare un contributo aggiuntivo ai suoi lavoratori, dopo che già nel corso dell'anno aveva messo a disposizione altri 400 euro per ognuno di loro, e che si aggiunge al bonus carburante di 200 euro che viene erogato annualmente.

I lavoratori a fine anno riceveranno quindi un importo complessivo di 800 euro, che sicuramente contribuirà a far trascorrere un Natale un po' più sereno. Basti pensare che in Italia il 72% dei dipendenti è preoccupato per le proprie finanze economiche, erose dai costi energetici e da un'inflazione che non accenna a scendere. Un contesto che impoverisce i salari, riducendo il potere d’acquisto e costringendo sempre più famiglie a ridurre i consumi. «Nel corso dell’anno le iniziative della General Membrane a favore dei dipendenti, senza considerare il premio di produzione già erogato, raggiungono oggi il montante di 1.200 euro, una cifra decisamente importante - commentano dalla Uiltec Veneto e Venezia Centro orientale -. Riconosciamo nell’iniziativa il grande senso di responsabilità d’impresa e di un modello di relazioni industriali che funziona. Speriamo che tale iniziativa possa diventare, a suo modo, d’ispirazione anche per altre aziende».