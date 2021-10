Bonus facciate in scadenza, Cna: «Sarebbe ennesimo colpo a settore che prova a ripartire»

Il Bonus 90%, meglio noto come "Bonus Facciate", in questi mesi è stata praticamente l'unica tra le agevolazioni in essere nell'ambito dell'edilizia ad essere utilizzato nei centri storici - a Venezia in primis - dato che può essere impiegato anche per il rifacimento di facciate sottoposte a vincolo. È uno strumento che apre la strada ad interventi che conciliano la conservazione dell’aspetto estetico e storico-monumentale con la messa in piena sicurezza di edifici antichi e particolarmente delicati, in molti casi sottraendoli alla decadenza e al degrado.

L'allarme di Cna Venezia

Questo provvedimento scadrà con la fine del 2021, e nel Documento di programmazione economica appena redatto dal Governo non ce n'è più traccia. Se le cose restano immutate, quindi, non verrà prorogato, e l'anno prossimo si potrà dar corso soltanto ai lavori iniziati quest'anno. La cosa crea allarme tra le imprese artigiane del settore, appena stavano cominciando a trarne qualche beneficio. «Le conseguenze di un effettivo mancato prolungamento potrebbero essere molto gravi. - fa notare Francesco Grimaldi, presidente veneziano di Cna Restauratori - In primo luogo andremmo incontro ad una sospensione delle richieste e le imprese, che in questi mesi hanno dovuto assumere manodopera specializzata, si troverebbero con personale in esubero e a rischio di licenziamento».

«Quel po' di ossigeno che si diceva di voler dare alle Pmi del comparto verrebbe meno nel giro di brevissimo tempo - prosegue - e intanto si finirebbe col lavorare in fretta per onorare i contratti in scadenza, a tutto discapito della sicurezza. Per non parlare dell'occasione perduta di rivitalizzare l'inestimabile patrimonio immobiliare dei nostri centri storici».

Per la confederazione occorre lavorare «perché il governo ci ripensi e torni a considerare l'idea di una proroga. - spiega il segretario metropolitano di Cna Costruzioni Venezia, Loris Pancino - Teniamo presente che una misura di questo genere necessita di almeno tre anni di avviamento per poter dare qualche frutto tangibile alle aziende ed all'economia. Diversamente, rischiamo che questo stop possa dare l’ennesimo colpo ad un sistema già in crisi che sta tentando in tutti i modi di ripartire».