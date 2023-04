Nel 2022 Venezia ha registrato un boom delle esportazioni | VIDEO

Corre l’export delle due province della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Tanto da recuperare e superare i livelli pre-pandemia (+39,7% a Venezia sul dato del 2019 e +15,5% a Rovigo) e posizionarsi al 10,8% dell’export regionale con 8,85mld di euro di beni esportati. Nel complesso l’export di Venezia e Rovigo (sommando i dati) cresce del 27,4% sul 2021 e del 33,6% sul 2019 (+2,2mld rispetto ai valori pre-covid).

A trainare le esportazioni nella Città Metropolitana di Venezia, nel 2022, sono stati il settore calzaturiero, che rappresenta il 10,2% delle esportazioni e cresce nei volumi del 27,3% rispetto al 2021 (+17,2% sul 2019), ed il settore bevande, con un peso del 7,1% sull’export provinciale e una percentuale in crescita rispetto all’anno precedente del 9,9%. A Rovigo, invece, la prima voce dell’export sono gli articoli in materie plastiche che rappresentano il 10,3% dell’export polesano in crescita del 16,1% sul 2021 (+45,2% sul 2019).

Nelle due province crescono anche le importazioni che segnano complessivamente un incremento dell’84,2% rispetto al 2021 e del 105,2% rispetto al 2019. Con una percentuale di contribuzione del 24,3% all’import regionale i territori di Venezia Rovigo sono diventati il secondo importatore a livello veneto, secondi solo alla provincia di Verona. A livello regionale, l’import del Veneto cresce del 35,3% nei valori mentre si ferma al 4,1% nelle quantità. Pesa, dunque, sulla crescita delle importazioni l’aumento dei prezzi delle materie prime ed il costo della bolletta energetica, conseguenza anche dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il saldo import export, positivo per 9,7 mld di euro in Veneto, è in negativo per l’area veneziana e rodigina di 8,7 miliardi di euro. Anche in questo caso a pesare sono le importazioni di prodotti energetici, in particolare in provincia di Rovigo, oltre al fatto che, storicamente, Venezia e Rovigo sono due province meno vocate alle esportazioni, rispetto alle altre province venete.

Le principali destinazioni dell’export veneziano si concentrano per lo più in Europa che assorbe il 69,4% dell’export della città metropolitana (59,9% verso l’area UE 27), in crescita del 23,9% sul 2021 e del 33,7% sul 2019. Seguono l’America, l’Asia, l’Oceania e altri territori.

Il Paese verso il quale Venezia esporta di più, il 17,3% del valore complessivo delle esportazioni provinciali, è la Francia, con il settore calzaturiero; il principale mercato di sbocco extra UE sono, invece, gli Stati Uniti che acquistano dalla città metropolitana bevande, macchine per impieghi speciali e prodotti petroliferi raffinati. Si segnala una crescita ben superiore al 3.000% sia rispetto al 2021 che al 2019 dei volumi delle esportazioni verso il Qatar, principalmente dovuta alle commesse di aeromobili e veicoli spaziali. Crescono anche i flussi verso Austria, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Cina e Russia. L’Ucraina, invece, impatta solo per lo 0,2% sul valore totale dell’export veneziano.

In riferimento alle importazioni, il principale mercato di approvvigionamento per il veneziano è l’Europa con un peso pari al 64,3% del valore complessivo dell’import provinciale. Il principale paese europeo di approvvigionamento è la Germania che contribuisce per il 9,5% dei valori complessivi (in crescita del 20,8% sul 2021 e del 48,2% sul 2019 grazie agli acquisti di pasta-carta, carta e cartone).