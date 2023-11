In Veneto 165 nuovi medici di medicina generale

Il Veneto può contare su 165 nuovi medici di medicina generale, che oggi hanno concluso il loro percorso formativo. Gli allievi ammessi al colloquio finale sono stati il 63,5 per cento in più rispetto al 2022, con Il 15esimo corso di formazione specifica che ha registrato un vero e proprio boom di iscritti.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«Un risultato davvero eccellente – dice l’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin - che, in un momento nazionale di difficoltà nel reperimento di medici, testimonia come ci sia ancora affezione nei confronti di questa specialità». Il 54 per cento degli allievi sono donne, il 38 per cento di età tra i 31 e i 40 anni, il 26 per cento di età inferiore ai 30 anni e il 21, 3 per cento nella fascia tra i 40 e i 50 anni. 23 corsisti superano i 50 anni. La maggior parte dei Medici proviene da Padova, seguita da Treviso, Vicenza e Verona e Venezia. Ma anche zone come Belluno e Rovigo hanno visto la presenza di propri medici (rispettivamente 3 ed 8). «Oltre alla formazione per attirare i medici sono state messe in atto iniziative per rendere più “allettanti” quelle che vengono considerate le zone più complesse - conclude Lanzarin -. La presenza in questo elenco di medici provenienti da aree diverse è una notizia davvero incoraggiante».