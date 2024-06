Boom di visitatori alle Gallerie dell'Accademia con la mostra di de Kooning: +33%

C'è grande soddisfazione alle Gallerie dell'Accademia di Venezia nel commentare i dati sui visitatori a due mesi - dal 16 aprile al 16 giugno 2024 - dall'apertura al pubblico della mostra Willem de Kooning e l’Italia, a cura di Mario Codognato e Gary Garrels. Il museo comunica che 77.451 persone hanno visitato le Gallerie dell’Accademia di Venezia in due mesi, con una media di 1.270 persone al giorno, compresi i lunedì, che vedono un’apertura ridotta fino alle ore 14. I dati complessivi superano del 33% i numeri registrati dal museo nello stesso periodo dell’anno scorso, notano le Gallerie, che si dicono convinte che sia l'effetto della mostra di de Kooning, rilevato fin dal primo giorno di apertura: la mostra è aperta fino al 15 settembre 2024.

Secondo il direttore delle Gallerie Giulio Manieri Elia «sono numeri eccezionali e incoraggianti, che dimostrano l’efficacia del lavoro svolto e la bontà della scelta di aprire il museo all’arte moderna e contemporanea (quest’anno con due progetti) - c'è anche la rassegna Affinità elettive. Picasso, Matisse, Klee e Giacometti con una selezione di capolavori del Museo Berggruen di Berlino (fino al 23 giugno) -, in concomitanza con la Biennale Internazionale d’Arte e in sintonia con le iniziative che si svolgono nel resto della città». Le Gallerie parlano anche di una straordinaria accoglienza da parte della stampa e della critica italiana e internazionale, con più di 400 i giornalisti che si sono accreditati per visitare le rassegne.

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia - museo statale - sono la più importante collezione di arte veneziana al mondo, con capolavori di Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto e tutti gli altri grandi della pittura veneta. Nel 2022, ultimo anno di cui sono già disponibili i numeri ufficiali, ha contato 361.934 visitatori (circa 30 mila al mese).

La mostra di de Kooning è il primo progetto espositivo che analizza i due periodi che de Kooning ha trascorso in Italia, nel 1959 e nel 1969, e il profondo impatto che hanno avuto sul suo lavoro. Il percorso riunisce 75 opere, tra cui dipinti, sculture e disegni, e costituisce la più grande retrospettiva dell’artista mai organizzata in Italia. I curatori Mario Codognato e Gary Garrels hanno approfondito, come mai è stato fatto, l’influenza sull’opera successiva dell’artista in America. L’effetto prolungato di questi due periodi creativi è testimoniato da una straordinaria selezione di opere che spaziano dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Il catalogo, pubblicato da Marsilio Arte, oltre ai saggi dei curatori, include testi di approfondimento di Jeremy Bleeke, Ester Coen, Anna Coliva, Patrick Elliot e Stephen Mack, che completano un’analisi approfondita e originale dell’opera dell’artista.