Borsa di studio al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia

Nella mattina di venerdì 23 giugno al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia è stata consegnata una borsa di studio di 2mila euro ad una meritevole giovane studentessa del Conservatorio.

Ciò è stato possibile grazie a Inner Wheel Club di Venezia. Precisa la Presidente Daniela Ginella Busato: «Rispondendo al tema nazionale della dispersione scolastica, cerchiamo di promuovere azioni di contrasto che possano essere di aiuto per completare il ciclo di studi a giovani che siano in necessità economiche. In piena sintonia con il Conservatorio Benedetto Marcello è stato possibile raggiungere questo obiettivo, di cui siamo particolarmente liete.»

Le domande pervenute sono state sei, per un’età media di 24 anni. Tra i requisiti di partecipazione e i criteri di precedenza: le comprovate difficoltà economiche, la valutazione del merito e la giovane età. «Sostenere economicamente gli studenti e le studentesse durante il percorso di studi è uno dei nostri obiettivi». Dichiara il Presidente del Conservatorio Fabio Moretti “Riusciamo in questo intento prevalentemente grazie alla sensibilità di privati e associazioni come Inner Wheel Club Venezia che ha dimostrato grande accortezza nel guardare non solo a chi è meritevole ma anche a chi ha oggettiva necessità.»