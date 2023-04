Dieci borse di studio per i giovani tennisti con il miglior rendimento in classe e sul campo

Un progetto pensato per accompagnare i giovani atleti nel percorso di crescita educativa, sociale e motoria che caratterizza il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, grazie alla funzione educativa dello sport e del tennis. Presentato venerdì sera presso il Tennis Club Dolo, nasce dalla sinergia tra l'associazione sportiva dolese e Banca Prealpi SanBiagio, presente nel centro cittadino con la propria filiale aperta a giugno 2021.

Strutturato lungo un percorso triennale, il progetto pensato per le nuove generazioni punta ad ampliare ulteriormente la ricca offerta e il bacino di iscritti del Tennis Club, che oggi conta 8 squadre giovanili e un totale di oltre 110 giovani atleti, di cui oltre 80 frequentanti la Scuola Tennis e circa una trentina impegnati a livello agonistico. La struttura tecnica vede invece un maestro nazionale, tre istruttori, due preparatori atletici e uno psicologo, supportati da un’alimentarista e da un massaggiatore esterni.

Il progetto

In particolare, grazie al contributo dell'istituto bancario, il tennis club potrà potenziare diverse attività, tra cui i corsi annuali, tramite l’acquisto di nuovo materiale tecnico, le competizioni giovanili, i corsi preparatori e l’ormai tradizionale "Summer Camp", il cui avvio è previsto nel mese di giugno per una durata complessiva di cinque settimane. La partnership prevede, inoltre, la creazione di 10 borse di studio per premiare gli atleti con il miglior rendimento in campo e in classe, coniugando quindi l’impegno sportivo con quello scolastico.

«La genesi del progetto è stata molto breve - ha commentato Mario Pigato, presidente del TC Dolo -, ha avuto inizio con un primo contributo al torneo giovanile nel 2022 al quale hanno fatto seguito alcune ipotesi di collaborazione più ampia formulate in un incontro nello scorso novembre con i vertici della banca». Per Luca De Luca, vice presidente vicario di Banca Prealpi SanBiagio ha aggiunto, l'intenzione dell'istituto è «supportare la missione educativa di realtà esemplari, come il Tennis Club Dolo, attraverso un progetto che punta non solo ad ampliare le attività dell'associazione, ma anche a premiare l’impegno dei giovani».