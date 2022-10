Dieci ettari di verde in più per realizzare il bosco di Asseggiano

Un nuovo bosco a nord dell'abitato di Asseggiano: c'è già una delibera del Consiglio comunale, approvata giovedì per la variante al Piano degli interventi, che permette di avanzare nella realizzazione dell'area verde: dieci ettari di forestazione di un terreno agricolo.

La delibera ora verrà inviata alla commissione consiliare per l'esame e infine sarà sottoposta al voto del Consiglio comunale. «Il bosco - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Massimiliano De Martin - s'inserisce nelle politiche ambientali che da tempo il Comune sta portando avanti, al passo con la tabella di marcia prevista dal Parlamento europeo nel Green Deal del 2019. Ai Paesi membri viene chiesto uno sforzo per arrivare all’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, e la variante al Piano degli interventi è coerente con le strategie adottate dall’Amministrazione comunale di salvaguardia dei beni pubblici ambientali: biodiversità, paesaggio, qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e stabilità climatica».

Il progetto è finanziato dal ministero della Transizione ecologica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientra in un piano che riguarda l'intera Città metropolitana di Venezia per un totale di oltre 31 ettari di territorio suddivisi nei Comuni di Martellago, Musile di Piave, Mira, Scorzé, Concordia Sagittaria e, appunto, i 10 ettari del Bosco di Asseggiano con la realizzazione di un ampio bosco planiziale della tipologia del querco-carpineto, che caratterizza il paesaggio della Pianura Padana.

Il bosco si configura come una serie di imboschimenti (intervallati da aree a prato) realizzati dal Comune di Venezia a partire dal 1990 e in fasi successive nella fascia peri-lagunare, e a oggi riguardanti una superficie di oltre 220 ettari, di cui circa 158 di aree boscate (oltre a 10 in corso di realizzazione), il resto suddivisi tra prati, produttivi non boscati (capezzagne, incolti, ecc.) e improduttivi. Il nuovo bosco sarà un'unica superficie accorpata, che interesserà aree attualmente coltivate con sistemazioni agrarie tipiche (sono riconoscibili tendenzialmente le sistemazioni alla ferrarese), con presenza di scoline lungo i perimetri laterali, un canale consortile lungo il confine settentrionale e una limitata dotazione arborea (siepi), in particolare lungo il confino nord-ovest. È prevista la realizzazione di una fascia di rispetto, non boscata, nella parte meridionale dell'area.