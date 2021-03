Il progetto di ampliamento del bosco del Parauro cerca il finanziamento del ministero

La Città metropolitana ha promosso il progetto elaborato dal Comune di Mirano assieme all'istituto Mariutto per l'ampliamento del bosco del Parauro, lungo la provinciale Salzanese. Il progetto è stato presentato nelle scorse settimane in risposta ad un avviso di finanziamento del ministero dell'Ambiente dedicato alla riforestazione urbana nei territori delle città metropolitane: prevede la riforestazione di più di 7 ettari dei terreni (di proprietà dell’Ipab Mariutto) adiacenti al bosco esistente e alcune opere accessorie, tra cui un percorso pedonale, aree per la sosta e attività didattiche, panchine ed elementi per la cartellonistica. I due enti hanno anche ipotizzato altre azioni, non finanziate dal bando, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti interessati.

«Ora - comunica l'amministrazione in una nota - non resta che aspettare la valutazione da parte del Ministero e lavorare in squadra attraverso un tavolo di co-progettazione che coinvolga enti e associazioni come Legambiente e Italia Nostra. Spiega la sindaca Maria Rosa Pavanello: «Abbiamo sempre creduto molto nel progetto di ampliamento, non solo per la valenza ambientale ma anche per quella sociale. Il progetto, scritto e presentato grazie al lavoro di un gruppo tecnico in seno al Comune, ha passato in questi giorni la selezione della Città metropolitana, che lo ha inviato, insieme ad altri tre, al ministero per la selezione finale». Gli altri tre progetti approvati provengono rispettivamente dai Comuni di Venezia, Concordia Sagittaria e San Donà di Piave; un altro ancora è di iniziativa totalmente privata.