Botti di fine anno, una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco

Sono una quindicina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte di Capodanno tra giovedì e venerdì, tutti legati al lancio dei botti e dei petardi.

Gli interventi

La gran parte degli episodi si sono verificati oltre la mezzanotte e hanno interessato per lo più i cassonetti posizionati in alcune strade della Terraferma. I maggiori interventi hanno riguardato via Forte Marghera, via Parco Ferroviario, via Miranese, via Cesare Correnti a Mestre. Si è verificato anche un principio di incendio di un'autovettura, dovuto, con tutta probabilità, proprio alla vicinanza ad uno dei cassonetti interessati. Non si sono registrati al momento feriti.