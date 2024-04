Brave Women Awards, selezionate altre 21 vincitrici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Breganze (VI), 9 aprile 2024. Sono state selezionate altre 21 studentesse che, grazie al sostegno di OTB Foundation, potranno frequentare un corso magistrale biennale presso le Università di Padova e Università Ca’ Foscari Venezia. I dati relativi alla presenza di donne in ruoli di rilievo sono ancora molto bassi in Italia, sia nella Pubblica Amministrazione sia nelle imprese private. Una forte disparità di genere si riscontra anche in termini di retribuzione. Proprio per questo OTB Foundation, da sempre a fianco delle donne in Italia e all’estero con progetti volti alla loro tutela e valorizzazione, insieme all’ Università di Padova e all’Università Ca’ Foscari Venezia, due tra gli atenei più prestigiosi del nostro Pease, ha deciso di dare vita ad un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico, contribuendo così a formare una nuova generazione di donne che in futuro guideranno le aziende e il Paese. Le candidate hanno potuto scegliere tra diversi corsi di specializzazione che permetteranno loro di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti particolarmente importanti, la Pubblica Amministrazione e la direzione di grandi aziende. Le 21 studentesse, già impegnate nelle prime lezioni universitarie, sono state selezionate da una rosa molto ampia di candidate dopo aver superato le ammissioni e aver dimostrato di possedere i requisiti richiesti. "OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS è uno dei progetti in cui la nostra Fondazione crede maggiormente, è iniziato un paio di anni fa e si è intensificato sempre di più ampliando la collaborazione con 5 università di prestigio: Università di Padova, Ca’ Foscari Venezia, Bocconi, LUISS e Università di Bologna”, ha commentato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “Ci tenevo molto ad organizzare un incontro con le vincitrici e permettere alle ragazze di conoscersi tra loro, iniziando a mettere le basi di un network importante per il futuro. Ringrazio gli atenei coinvolti per la professionalità dimostrata e le aziende che hanno deciso di sostenere la nostra Fondazione in questo ambiziosissimo progetto, che ad oggi finanzia 57 bienni di specializzazione”. “Questi momenti celebrativi rappresentano una opportunità concreta per riflettere in modo critico, costruttivo e impegnato sulla diversità e sull’equità di genere. C’è ancora molto da progettare e da fare, ma insieme possiamo migliorare per offrire a donne e uomini le stesse opportunità professionali e di vita. Ringrazio OTB e Arianna Alessi per l’impegno concreto e la generosità.”, ha commentato Prof. Monica Fedeli, Prorettrice alla Terza missione e rapporti con il territorio dell’Università di Padova. Il progetto OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS è solo all’inizio, i corsi sono appena cominciati e le studentesse dovranno presentare un periodico sul loro percorso accademico per dimostrare di mantenere i requisiti richiesti dal programma, confrontandosi con obiettivi sempre più sfidanti. “Il problema del cosiddetto “soffitto di cristallo” ha molti aspetti sui quali si può e si deve intervenire. Università e aziende, unite nel progetto Brave Women Awards di OTB Foundation, hanno la possibilità di intervenire a livello organizzativo - cambiando i propri processi di scelta in merito a reclutamento e carriera delle persone - ma anche a livello individuale e personale, aiutando le ragazze sia economicamente sia in termini di aspirazioni, motivazioni, strategie atte a costruire una carriera e possibilmente giungere a ruoli apicali. Le nostre studentesse devono essere consapevoli delle loro capacità e devono credere in sé stesse, con in più la coscienza che non sono sole perché tutti e tutte noi crediamo in loro”, ha commentato Prof. Elti Cattaruzza, Prorettore al Diritto allo studio e Servizi agli studenti - Università Ca’ Foscari Venezia. OTB FOUNDATION: Ufficio Stampa press@otbfoundation.org 0424-477555