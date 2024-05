Ulss3: tumore al seno, già 310 donne operate nel 2024

Settecentoquattordici pazienti operate di tumore alla mammella nel 2023, e già 310 nei primi mesi del 2024, con una percentuale di interventi effettuati entro 30 giorni dalla presa in carico al 100%. Sono alcuni dei numeri della Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima, che sono valsi all'ospedale di Mestre il primo posto nella classifica delle strutture italiane per qualità delle cure oncologiche.

Tutto il percorso programmato

La Breast Unit affianca la paziente in modo completo: «Alla visita la donna viene valutata dal senologo - spiega il direttore della Breast Unit, Guido Papaccio - e viene subito attivato il percorso diagnostico più appropriato. Tutti gli accertamenti che seguono sono organizzati e gestiti dalla Breast Unit attraverso un percorso interno, ottimizzando le tempistiche, evitando così che le utenti si debbano rivolgere singolarmente ai servizi. Lo scopo è quello di gestire in maniera efficace ed efficiente le richieste, e per questo motivo è il senologo che invia le donne a valutazione diagnostica». La Breast Unit pone attenzione a tutte le fasi del percorso, compresa la fase riabilitativo-funzionale, con la presenza del fisiatra e del fisioterapista per la riabilitazione nel post operatorio, e compreso, quando necessario, il supporto psicologico sia individuale che per la famiglia. «La presa in carico della paziente a 360 gradi - conclude il primario - prosegue per il follow up dei successivi cinque anni, poiché è importante sottolineare che l'intervento chirurgico è solamente una parte dell’intero percorso terapeutico».