Biennale, il musicista Brian Eno è Leone d'oro alla carriera

È Brian Eno, compositore, musicista, produttore e artista visivo, il Leone d’oro alla carriera della Biennale Musica 2023 «per la sua ricerca sulla qualità, la bellezza e la diffusione del suono digitale e la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo». Lo ha deciso il cda della Biennale, accogliendo la proposta di Lucia Ronchetti, direttore del settore musica.

A Miller Puckette, matematico, programmatore, teorico e performer, è stato invece attribuito il Leone d’argento «per l’ideazione e lo sviluppo dei software Max/Msp e Pure Data, due dei più importanti e diffusi programmi di informatica musicale che hanno fornito inedite possibilità a diverse generazioni di compositori, musicisti e artisti multimediali».

La carriera di Brian Eno

Brian Eno ha raggiunto fama mondiale all’inizio degli anni Settanta con i Roxy Music, poi ha proseguito la propria carriera con album da solista e collaborazioni. In qualità di produttore ha realizzato album con i Talking Heads, i Devo, gli U2, Laurie Anderson, James, Jane Siberry e i Coldplay, mentre nella sua lunga lista di collaborazioni si segnalano quelle con David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd e John Cale. Ad agosto 2021 i due fratelli Eno si sono esibiti insieme per la prima volta davanti al pubblico entusiasta dell’Acropoli di Atene.

Nel corso degli anni, l'ex voce dei Roxy Music ha ampliato il proprio percorso creativo interessando una molteplicità di discipline, tra le quali pittura, scultura, videoarte. Un caleidoscopio espressivo messo in circolo dalle sue opere che trovano ospitalità nei diversi festival della Biennale di Venezia: nel 1985 Brian Eno è stato alla 42. Mostra del Cinema di Venezia con Thursday Afternoon, video painting di 80 minuti di cui firma regia, sceneggiatura e musica; l’anno dopo presenta una delle sue sculture visive, Installazione di suoni, luci e video per la 42. Biennale Arte; di nuovo nel 2006 è invitato, questa volta alla Biennale Musica, con una complessa video-installazione dislocata in tre ambienti inanellati uno nell’altro, Painting like Music.

Quest’anno, per la Biennale Musica, Brian Eno sarà sul palco del Teatro La Fenice il 21 ottobre, con la prima esecuzione assoluta del nuovo progetto Ships, insieme alla Baltic Sea Philarmonic. Il concerto è previsto in doppia replica alle 15 e alle 20.

Il Leone d'argento

Il Leone d'argento, Miller Puckette, celebrato autore di The Theory and Technique of Electronic Music, testo fondante della nuova audio-cultura, pubblicato nel 2007, sarà in scena alla Biennale Musica insieme al percussionista Irwin il 18 ottobre alle Tese dei Soppalchi; sarà, inoltre, fra i maestri dei giovani artisti selezionati per Biennale College Musica.