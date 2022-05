Bruyere in radio con il singolo “Sol di mezzanotte”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

“Sol di mezzanotte” è il primo singolo di Martina Calzavara in arte Bruyere, un brano indie-pop spontaneo, romantico e spensierato, prodotto in collaborazione con Vittorio Valenti, che vuole unire malinconie personali ad un ritornello positivo ed appassionato che possa rallegrare chiunque lo ascolti.

Martina: -Questo brano per me rappresenta solo l’inizio di un percorso che non voglio che termini qui, rappresenta il primo mattone di una casa che voglio costruire da molti anni ed ora finalmente mi è stata data l’occasione di farlo. Misurarmi con questa nuova sfida mi è fondamentale per far capire a me stessa che posso riuscirci, che sono abbastanza per questo mondo che mi ha sempre dato tante soddisfazioni, a cui adesso voglio dare anche io qualcosa di mio. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova fase di questo percorso con l’uscita del brano e mi emoziona ancora di più pensare che a tutto questo si aggiunge il fatto che so per certo che ricorderò sempre vividamente questi giorni e questo progetto con molto affetto. Concludo dicendo che spero che l’ascolto del mio brano faccia arrivare alle persone la spensieratezza che ho provato nel registrarlo-

Biografia Martina Calzavara, nata il 24 settembre 2003 a Mirano (VE), è una cantautrice veneta. Frequenta l’indirizzo di scienze umane presso il Liceo Galileo Galilei di Dolo (VE), con il quale ha potuto seguire un corso di teatro della durata di tre anni, e ha conseguito una certificazione di lingua inglese di livello C1 con IELTS Academic. Ha frequentato dapprima la scuola di musica “Il Pentagramma” studiando pianoforte, in seguito, all’età di 12 anni, ha cominciato il corso di canto presso la scuola di musica “Boschello” per una durata complessiva di 6 anni, diplomandosi all’ultimo anno con un punteggio di 9.25 su 10. Ora sta frequentando un corso di chitarra e fa parte di due rock band in qualità di cantante, una scolastica da 3 anni e una indipendente da 1 anno, con le quali ha avuto l’opportunità di esibirsi in serate dal vivo. Ha collaborato con l’etichetta indipendente milanese Rosso Al Tramonto nella realizzazione del suo primo brano ufficiale. Instagram: @calvarah