Al via l'emissione dei buoni viaggio per il trasporto pubblico non di linea

Da mezzogiorno di domani, 3 maggio, saranno emessi i buoni viaggio da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per i servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi o di noleggio con conducente del Comune di Venezia. I residenti, che rientrano nelle categorie stabilite, possono presentare la dichiarazione per poter ricevere il buono tramite il servizio “DiMe” nella sezione "trasporti".

Le categorie

Sono ammessi a chiedere i buoni: i titolari di “tagliando blu” per disabili, i possessori di certificazione di disabilità, il genitore di un minorenne con disabilità (anche autistica) in età scolare, medici, infermieri e operatori socio sanitari operanti in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate del territorio del Comune, donne residenti per spostamenti compresi tra le ore 21 e le 6 del mattino, donne in gravidanza, over 65 in stato di bisogno o che devono sottoporsi alla vaccinazione anti Covid, over 70, i titolari di disabilità accertata, compresi quelli in presidi socio sanitari di età superiore a due anni che si trovino ad avere un impedimento motorio, anche parziale e temporaneo, alla salita e discesa dai mezzi pubblici, persone non vedenti.

I canali informativi

«Una risposta ai concittadini che ne abbiano i requisiti e che rientrino nell’importante piano di trasporto pubblico locale della città di Venezia - spiega l’assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso - la procedura di assegnazione sarà gestita con modalità rapide a cura della direzione Coesione sociale». A ogni beneficiario sarà assegnato un borsellino elettronico del valore complessivo di 100 euro, da cui saranno progressivamente scalate le corse effettuate con taxi e i titolari di noleggio con conducente aderenti all'iniziativa. Per i dettagli si può consultare la pagina del Comune, chiamare lo 041.041 o scrivere una mail: buono.viaggio@comune.venezia.it