Il fascino delle isole raddoppia per i Crovato: a Burano l'ultimo sull'isola dei merletti

I fratelli Crovato non resistono al fascino delle isole e dopo Murano non poteva mancare la storia dell'isola dei merletti e dei pescatori lagunari (non di mare come a Chioggia), Burano. Giorgio e Maurizio sabato 18 maggio alle 11 presentano l'ultimo lavoro nella sala del cinema Patronato Pio X di Burano alla presenza dell'assessore al Turismo Simone Venturini (fotografie di Maurizio Rossi Sustin, Gigi Ferrigno e collezione Gianni Berlanda). Un loro breve anticipo.

“Agli inizi del "900 Burano aveva oltre 9 mila abitanti, 2 mila merlettaie, rinate dopo la Scuola del merletto voluta dalla contessa Marcello e 3 mila pescatori, seragianti, molecanti, capparozzolanti, da fossina, ovvero tante specializzazioni. Nel '900 diventa celebre la cosiddetta Scuola di Burano. Un gruppo di artisti ribelli della Biennale (i cosiddetti capesarini) Gino Rossi, Pio Semeghini, Arturo Martini, Felice Casorati, Ugo Valeri, ecc. fondano l'arte moderna in Italia. Molti di loro avevano vissuto a Parigi e vivevano in isola a contatto con la gente e contro l'ufficialità borghese della Biennale.

Grazie al milanese Vellani Marchi diventa famoso il ristorante da Romano, che oggi possiede centinaia di quadri, tanto che la Soprintendenza vuole farne un patrimonio dell'umanità. Burano è famosa anche per i suoi regatanti come Strigheta, Ciaci, Marcello Bon. Oggi purtroppo l'isola ha poco più di 2 mila abitanti. Tantissimi sono andati a vivere in terraferma al Cavallino, tanto che si parla di esodo biblico. Il pericolo (come Venezia) è che vive di solo turismo. Morte assicurata. Basti pensare che a Burano non esiste più una pescheria e nemmeno una edicola. In compenso è strapiena di bar e ristoranti e negozi finti".