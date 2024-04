«Facciamo un referendum»: a Ca' Farsetti le voci del no al ticket d'accesso

Sono state presentate oggi alla stampa le iniziative che il fronte del "No" al contributo d'accesso (o meglio il fronte principale, perché tanti altri comitati e cittadini che non fanno parte di questo percorso stanno manifestando contrarietà) metterà in campo nei giorni del via alla sperimentazione: in particolare l'assemblea pubblica che si terrà il 23 aprile alle 17.30 in Sala San Leonardo, e poi la manifestazione che si terrà la mattina del 25 aprile, ore 10.30, in piazzale Roma.

La conferenza stampa

Una conferenza stampa, organizzata dal consigliere comunale Giovanni Andrea Martini di "Tutta la città insieme" (che organizza anche l'assemblea del 23 aprile), in cui sono intervenuti i portavoce di molte delle realtà che parteciperanno all'assemblea e alla piazza, dando uno spaccato delle più varie motivazioni e visioni che hanno portato a una convergenza sul no al contributo d'accesso: comitato Danni da movida, No grandi navi, Assemblea sociale per la casa, Forum per Venezia e Mestre e altri. «Un'imposizione, alla quale la città ha il dovere di opporsi» ha definito, in apertura, quella del ticket il consigliere Martini, spiegando che quello del 23 sarà «un primo momento di riflessione, in cui discutere e in cui offrire risposte anche dal punto di vista legale» ai cittadini che volessero opporsi alla misura. Il punto della legittimità giuridica del contributo d'accesso è tornato più volte negli interventi, a partire da quello dell'avvocato Enrico Tonolo, presidente di Tutta la città insieme, che ha elencato quelli che a suo dire sono i profili di criticità di un'operazione che avrebbe «molti limiti dal punto di vista giuridico» a partire dal conflitto con l'articolo 16 della Costituzione sulla libertà di movimento. Il Comune di Venezia ha dato un incarico legale per seguire questo tipo di criticità eventuali.

«Tempo e soldi sprecati, che potevano e dovevano essere usati per altro» secondo Federica Toninello dell'Assemblea Sociale per la Casa-Asc, che organizza la manifestazione del 25 aprile. Secondo Toninello, l'idea di lavorare su una misura simile, sarebbe nata dalla necessità di far vedere che si stava lavorando per gestire i flussi turistici, in risposta alla minaccia Unesco di inserire Venezia nella lista nera: «Il 25 aprile la città darà una prima risposta a questa visione, da anni l'unico grido che si alza è quello del no al ticket».

Michele Boato, del Forum per Venezia e Mestre, punta sull'aspetto democratico: «Da residente a Mestre non ho ancora trovato nessuno che sia favorevole a questa misura. Forse sarebbe il caso di fare un referendum comunale» ha rilanciato «un rischio, certo, ma almeno così potremmo capire da che parte stanno i cittadini». Martina Zennaro del Comitato danni da movida, si è focalizzata sul fatto che la fascia oraria dalle 16 in poi sarà ad accesso libero: «Un modo per non ostacolare i giornalieri che vogliono arrivare in città per i vari bacaro tour e bagordi serali, questi creano forse meno disagi degli altri turisti giornalieri?» si chiede provocatoriamente.

Altri interventi si sono concentrati sulle politiche comunali che sembrano volte a portare più turisti, e non meno, come la creazione del nuovo terminal a San Giobbe e San Giuliano, o sul rischio di isolamento ulteriore per le persione anziane, data la necessità di autorizzare i propri amici alla visita attraverso un qr code.

L'assemblea e la replica della giunta

All'assemblea del 23 aprile interverranno Enrico Tonolo, presidente di “Tutta la Città insieme!”, Franco Migliorini, esperto di turismo, Filippomaria Pontani, docente dell'Università Ca’ Foscari, Michele Boato, Forum per Mestre e Venezia, e Federica Toninello di Asc, che ha lanciato la manifestazione del 25. Seguirà uno spazio a microfono aperto con gli interventi di tutte le realtà aderenti: Comitato NoGrandi Navi, Assemblea Sociale per la Casa, Rete Solidale per la Casa, Associazione Lido d’Amare, Gruppo Salviamo San Pietro e Sant’Anna, Comitato Danni da Movida, Gruppo ex Cantieri Actv, Gruppo Salviamo Cannaregio-no al terminal San Giobbe/San Giuliano, Comitato Waterfront, Associazione Mi Riconosci? Veneto.

Alle ultime critiche del consigliere Martini, ha risposto duramente l'assessore Michele Zuin: «Noi rivendichiamo di introdurre uno strumento sperimentale, sicuramente da perfezionare, ma con un approccio positivo e una valutazione trasparente delle risultanze - ha dichiarato - Fare qualcosa è meglio, piuttosto che continuare a non fare nulla! Ma Martini vuole solo spaventare e creare confusione, senza entrare nel merito delle questioni. Non scordiamo l’obiettivo comune, condiviso e trasversale: la tutela della città, dei residenti e di chi ci studia e lavora».