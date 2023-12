Ca' Foscari, il prossimo anno 23 milioni di euro per il sostegno agli studenti

Aumento delle risorse per il sostegno agli studenti e il diritto allo studio e investimenti per lo sviluppo dell'Ateneo, tra cui l’edificio polifunzionale al Campus Scientifico di Mestre, la ristrutturazione della Tesa 4 a San Basilio e la rifunzionalizzazione di Palazzo Moro. Ca’ Foscari ha approvato il bilancio unico di previsione annuale 2024 e triennale 2024/2026.

Gli investimenti a sostegno degli studenti

Nella programmazione finanziaria del 2024, le risorse per il sostegno agli studenti e per il diritto allo studio passano a 23,2 milioni di euro rispetto ai 20,6 dell’anno precedente. Nel triennio lo stanziamento previsto ammonta a 68 milioni, in crescita rispetto ai 63 della precedente manovra. Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, l’Ateneo ha introdotto delle misure che estendono la platea di beneficiari e beneficiarie delle agevolazioni economiche: ha aggiornato le soglie di merito per favorire l’inserimento di studenti e studentesse durante il primo anno di corso in un nuovo contesto formativo e applicato un diverso indice, il Tasso di Inflazione Programmata, più favorevole.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

25 milioni per lo sviluppo nel triennio

Nel budget degli Investimenti, Ca’ Foscari prevede stanziamenti complessivi nel triennio per circa 25 milioni di euro in gran parte composti dalla componente edilizia sulla base del piano di sviluppo dell’Ateneo. Ca’ Foscari ha inoltre ottenuto oltre 10 milioni di euro nell’ambito dei finanziamenti del ministero dell’università e della ricerca per le grandi attrezzature scientifiche e ad oggi ha attratto fondi Pnrr pubblici e privati per i propri progetti di ricerca per 90 milioni di euro.

Il bilancio consentirà di perseguire le politiche strategiche dell’Ateneo grazie alla solidità patrimoniale di Ca’ Foscari: il patrimonio netto non vincolato è stimato intorno a 92,7 milioni di euro. Il budget supporta la programmazione del personale docente e ricercatore: nell’ultimo decennio il numero è cresciuto del + 41% arrivando oggi a oltre 700 unità già in servizio, con altre assunzioni già programmate. Anche il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato è cresciuto sensibilmente nel corso dell’ultimo decennio: l’incremento è di oltre il 30%.

«Questa manovra di programmazione finanziaria è coerente con le linee strategiche dell’Ateneo per rafforzare la ricerca, la didattica e i servizi alle studentesse e agli studenti - commenta la rettrice Tiziana Lippiello -. Grazie alla consistente solidità patrimoniale proseguiamo negli investimenti edilizi, fondamentali per sostenere la nostra attività scientifica e la nostra offerta didattica, e per dare nuovi spazi agli studenti e alle studentesse. Manteniamo al centro, inoltre, le nostre politiche di sostegno economico alla componente studentesca, aumentando gli stanziamenti previsti nel 2024 e nel triennio».