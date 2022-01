Le celebrazioni di Ca' Foscari per il giorno della memoria: Il Giardino dei Finzi-Contini 60 anni dopo

Ca' Foscari torna a commemorare le vittime dell'Olocausto in occasione del giorno della memoria con iniziative che vanno dal 12 gennaio al 7 febbraio 2022: cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, allo scopo di conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia italiana ed europea.

In particolare l'università ha organizzato un omaggio al romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini”, nel 60esimo anniversario dalla sua pubblicazione: il libro dello scrittore Giorgio Bassani, che narra le vicende di una ricca famiglia ebrea la cui vita viene stravolta dall’introduzione delle leggi razziali e dallo scoppio della guerra, sarà il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla Shoah, ma anche sulla realtà cafoscarina del tempo. Una copia anastatica del romanzo originale sarà oggetto di un'esposizione nell'androne della sede centrale dell'ateneo, con inaugurazione venerdì 14 gennaio e conclusione il 28 febbraio.

Su Radio Ca' Foscari, con cadenza settimanale (da mercoledì 12 gennaio) saranno in onda gli appuntamenti della rassegna radiofonica “I mercoledì del Giorno della Memoria”. Si svolgeranno inoltre incontri seminariali, convegni e presentazioni con esperti cafoscarini e ospiti di rilievo. Le celebrazioni termineranno con il convegno internazionale “Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti” il 7 febbraio. Tutte le iniziative hanno il patrocinio del Centro Studi Bassaniani e della Fondazione Giorgio Bassani.

Il programma completo

Esposizione della copia anastatica de Il giardino dei Finzi-Contini

Dal 12 gennaio al 28 febbraio - androne Ca’ Foscari, sede centrale. Apertura: da lun. al ven., 9.00-18.00, ingresso libero. Inaugurazione venerdì 14 gennaio, ore 16.00 (necessaria prenotazione). Nel periodo della mostra, le visite guidate del Ca’ Foscari Tour saranno arricchite da un momento dedicato al giorno della memoria (info: cftour@unive.it)

I mercoledì del Giorno della Memoria

Quattro appuntamenti, uno alla settimana, trasmessi da Radio Ca’ Foscari alle ore 17.30

12 gennaio, I fantasmi del fascismo. Intervista all’autore Simon Levis Sullam (Università Ca’ Foscari Venezia)

19 gennaio, Pensa il risveglio. Intervista all’autore Alessandro Cinquegrani (Università Ca’ Foscari Venezia)

26 gennaio, Il giardino dei Finzi-Contini. Intervista a Ferigo Foscari Widmann Rezzonico (avvocato)

2 febbraio, Poems for Sarra-Poesie per Sara di Meena Alexander, Rita Dove e Esther Schor. Intervista a Shaul Bassi (Università Ca’ Foscari Venezia). Con letture in italiano e inglese a cura di Teatro Ca’ Foscari in collaborazione con Accademia Teatrale Carlo Goldoni.

Film "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica

24 gennaio, ore 18.00 - Ca' Foscari Zattere, Zattere al Pontelungo

Interviene Marco Dalla Gassa (Università Ca' Foscari Venezia). Con la partecipazione di Radio Ca' Foscari (necessaria prenotazione).

Seminario: Intercultural solidarities. Jewish and Muslim communities of Bosnia in WW2

25 gennaio, ore 11.00 - Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin

Intervengono: S.E. Abdulgafar ef. Veli? (Imam principale della Majlis di Sarajevo), Cantor Igor Ko?emjakin (Hazzan della Sinagoga di Sarajevo). Modera Vera Costantini (Università Ca’ Foscari Venezia e Associazione Amicizia Italia-Turchia). Il seminario si terrà in lingua inglese. Partecipazione su prenotazione; l'evento sarà trasmesso anche su piattaforma Zoom con prenotazione obbligatoria.

Convegno di studi: Il giardino dei Finzi-Contini

27 gennaio, ore 14.30 - Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin

Saluti istituzionali: Sara De Vido (Delegata per il Giorno della Memoria e del Ricordo, Università Ca' Foscari Venezia)

Intervengono: Angelo Andreotti (Direttore della Biblioteca Ariostea del Comune di Ferrara), Paola Bassani (Fondazione Giorgio Bassani), Portia Prebys (Centro Studi Bassaniani), Anna Dolfi (Professoressa Università degli Studi di Firenze), Flavia Erbosi (Dottoranda Università di Roma La Sapienza), Ferigo Foscari Widmann Rezzonico (avvocato), Simon Levis Sullam (Professore Università Ca’ Foscari Venezia)

Con la partecipazione di istituti scolastici di istruzione secondaria, in collaborazione con Ce.Do.Di

A seguire: Ricordando Sara - Omaggio alla poetessa e letterata ebrea veneziana Sara Copio Sullam, che appare in controluce ne Il giardino dei Finzi Contini, con lettura di poesie tratte da "Poems for Sarra-Poesie per Sara" di Meena Alexander, Rita Dove e Esther Schor. Con: Alice Agnello, Silvia Luise, Camilla Manzi, Magdalena Soldati, Elisabetta Solin, Arianna Verzeletti.

Un progetto di Teatro Ca’ Foscari in collaborazione con Accademia Teatrale Carlo Goldoni

Partecipazione su prenotazione; l'evento sarà trasmesso anche su piattaforma Zoom con prenotazione obbligatoria

Presentazione progetto "Ricordare la città. Pietre d’inciampo, luoghi della memoria e realtà aumentata" e presentazione volume "Olga Blumenthal. Storie di una famiglia e di una vita"

Lunedì 31 gennaio, ore 10.30 - Aula Baratto, Ca’ Foscari

Intervengono: Fabio Pittarello (Professore Università Ca’ Foscari Venezia), Alessandro Carrieri, Alessandra Volo, Tommaso Pellegrini (collaboratori nel progetto sulla piattaforma, Università Ca’ Foscari Venezia), Emilia Peatini (autrice del volume)

Seguirà dimostrazione presso la pietra d’inciampo dedicata ad Olga Blumenthal, collocata presso l’ingresso di Ca’ Foscari (progetto di Digital Humanities in collaborazione con la Comunità Ebraica di Venezia).

Prenotazione obbligatoria su www.unive.it/memoriaericordo

Docente italiana di lingua e letteratura tedesca presso il R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia poi Università Ca' Foscari Venezia, Olga insegna dal 1919 al 1938, come assistente alla cattedra di lingua e letteratura tedesca e in seguito come insegnante di italiano per alunni stranieri. Di origini ebraiche, con la promulgazione delle leggi razziali del 1938 si ritira a vita privata, continuando a svolgere la sua attività di insegnante presso la Scuola ebraica prima di essere arrestata dai tedeschi Il 30 ottobre 1944 e in seguito deportata nel campo di concentramento nazista di Ravensbruck dove muore il 24 febbraio 1945.

Convegno internazionale Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti

7 febbraio 2022, ore 14.30 - Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin

Intervengono: Maria Ida Biggi (Università Ca' Foscari Venezia e CESTUDIR), Sara De Vido (Università Ca' Foscari Venezia), Emanuela Fronza (Università di Bologna), Luca Illetterati (Università degli Studi di Padova), Andrea Martini (Istituto veronese per la storia della Resistenza e l'età contemporanea). Il convegno si terrà in lingua italiana. Partecipazione su prenotazione; l'evento sarà trasmesso anche su piattaforma Zoom con prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili anche alla pagina www.unive.it/memoriaericordo