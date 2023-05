Pnrr, Ca' Foscari per il turismo sostenibile e le realtà locali

L'università Ca' Foscari di Venezia è capofila della linea 9 (Crest - Cultural resources for sustainable tourism) del progetto "Changes", che attraverso i fondi del Pnrr si propone di valorizzare le realtà locali: unendo le forze di differenti dipartimenti, ha avviato un lavoro di ricerca interdisciplinare per ripensare il turismo culturale partendo dal patrimonio materiale e immateriale, e declinandolo in chiave partecipativa. L’obiettivo principale del progetto è coinvolgere attivamente le comunità per proporre modelli di sviluppo sostenibili e costruire intorno ad essi nuove narrazioni, che sappiano cogliere la sfida del cambiamento climatico e della trasformazione digitale, approdando a soluzioni realmente condivise e innovative.

In collaborazione tra università e realtà locali

L’anima della linea di ricerca Crest, coordinata da Venezia, nasce dalla necessità di immaginare per il futuro soluzioni che siano in grado di tenere conto dei cambiamenti climatici, di tutelare le tradizioni e le identità dei territori, e soprattutto di integrarsi con le comunità locali in un rapporto virtuoso. «L'avvio di questo progetto mi rende particolarmente felice avendolo personalmente seguito fin dai suoi esordì - ha detto la rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello -. È un progetto che ha al centro i beni culturali, la loro narrazione e valorizzazione. È il frutto della collaborazione di tante università e realtà locali e anche questo è un importante risultato».

Venezia è il luogo giusto per questo progetto «perché - ha proseguito Lippiello - i temi sono la sostenibilità, l'interdisciplinarità, la partecipazione cittadina, l'internazionalizzazione. I beni culturali sono il nostro futuro, sono ciò che all'estero più viene apprezzato del nostro Paese e ciò che dobbiamo saper valorizzare e diffondere. Il Pnrr è una grande sfida ma anche una grande responsabilità per tutti noi, università comprese: per la prima volta gli atenei sono chiamati a svolgere un ruolo civile, sviluppando una ricerca funzionale alla crescita del nostro Paese».

«In uno scenario caratterizzato dal conflitto permanente fra i bisogni insoddisfatti dei cittadini e lo sfruttamento turistico del territorio, il nostro progetto ha una missione ambiziosa - spiega Monica Calcagno, responsabile scientifico di Crest -: fare del patrimonio culturale e paesaggistico una risorsa di cittadinanza attiva. Per raggiungere questo obiettivo, abbandoneremo la separazione conflittuale fra cittadino e turista e guarderemo al patrimonio culturale come a una risorsa in divenire e costante trasformazione».

Ca’ Foscari Venezia mette in campo i suoi dipartimenti, l’eccellenza dei suoi docenti e ricercatori, con un investimento fino a 8 milioni di euro, guidando una rete di università, istituzioni ed enti di ricerca che mette a sistema la valorizzazione del territorio a partire dal patrimonio culturale. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini al fianco delle istituzioni culturali. Il Veneto costituirà un banco di lavoro sperimentale. L’investimento globale creerà numerosi nuovi posti di lavoro (15 contratti già siglati) e altri previsti nel prossimo futuro. Grazie ai bandi a cascata che seguiranno al lavoro di ricerca, la sperimentazione si allargherà al territorio nazionale promuovendo nuovi modelli di valorizzazione sostenibile.

L'obiettivo di Crest è creare una sinergia duratura tra università e realtà del territorio, per valorizzare il ruolo delle comunità locali come motori dello sviluppo economico nel loro ambito di riferimento, evitando soluzioni percepite come estranee: la convinzione è che quando la comunità sente come proprio il patrimonio culturale, il patrimonio stesso riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità in chiave sostenibile.