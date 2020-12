Le risorse umane di Ca' Foscari premiate per la formazione del personale in periodo covid

Ca' Foscari è stata premiata dall'associazione italiana per la direzione del personale per l’iniziativa "Hr Mission 2020 - lavorare con e per le persone nell’emergenza", istituita per celebrare il contributo dato durante l’emergenza covid dalle figure professionali che operano nell’ambito delle risorse umane e per richiamare l’attenzione sull’importanza di uno dei settori maggiormente strategici all’interno di enti e aziende.

Il premio è stato conferito direttori o manager delle risorse umane che operano sul territorio nazionale che abbiano realizzato o stiano realizzando nell’anno in corso un progetto che trasformi l’emergenza sanitaria in opportunità di crescita e sviluppo della propria organizzazione e delle persone che la vivono. In questo quadro, Ca' Foscari si è aggiudicata il secondo posto grazie alle iniziative "Leadership Lab e Valut-attori" candidate nella sezione Pubbliche Amministrazioni che hanno fatto emergere capacità di reazione di fronte alle difficoltà operative nell'ambito della formazione del personale esplorando nuove frontiere di smart training.

«Sono particolarmente fiera di questo riconoscimento, che ci ripaga del lavoro svolto in questi mesi in questo difficilissimo momento storico - ha dichiarato la dirigente dell'area risorse umane Monica Gussoni - Il progetto premiato consiste in due interventi tra loro correlati di change management "Leadership Lab" e "Valut-Attori", rivolti a tutto il personale dell'ateneo e programmati in presenza nei primi mesi del 2020 per stimolare la riflessione sul nuovo sistema di valutazione. La pandemia ci ha colto di sorpresa proprio mentre stavano per partire i laboratori. Ci siamo trovati di fronte ad un bivio: sospendere il progetto oppure sforzarci di riconfigurarlo on line, cercando di conservarne le peculiarità interattive e utilizzando le nuove tecnologie. Una sfida vinta, attestata dall'alto indice di gradimento dei colleghi, che ha fatto emergere la nostra capacità di sperimentare nuove modalità di erogazione della formazione cercando di coinvolgere tutti alla partecipazione attiva».