Ca' Foscari: stanziamenti per 3 milioni di euro per il diritto allo studio

Tre milioni di euro di fondi, uno ogni anno. Il cda di Ca' Foscari ha approvato la misura che prevede una serie di stanziamenti per sostenere il diritto allo studio. «Con questa azione – afferma la Rettrice Tiziana Lippiello - abbiamo perseguito due obiettivi: assicurare un maggior numero di borse di studio e così garantire un impegno continuativo da parte dell’Ateneo a sostegno degli studenti per una effettiva uguaglianza di opportunità. Si tratta di una misura considerevole per il nostro bilancio ma che abbiamo sostenuto convintamente».

La misura si inserisce in un piano complessivo di sostegno al diritto allo studio sia in termini di benefici economici che di servizi. Il piano relativo a spazi studio e socialità, residenzialità, aule e mense sviluppo troverà ulteriori azioni concrete nei prossimi mesi. «Abbiamo liberato le risorse aggiuntive - continua la Rettrice - destinandole a questo scopo e chiediamo che la garanzia del diritto allo studio costituisca una priorità a livello nazionale e regionale: l’istruzione è un bene primario per l’attrazione di studenti veneti, nazionali e internazionali, per l’attrazione di talenti e per lo sviluppo sociale ed economico della nostra regione e del nostro Paese».