Accordo tra Ca' Foscari e Riese Pio X: studierà i murales di Vallà

Accordo tra l'Università Ca' Foscari e il comune di Riese Pio X, nel trevigiano: l'università veneziana studierà e conserverà i murales del progetto "The Wallà". Giunto alla quarta stagione, il progetto ha visto la realizzazione di 17 murales nella frazione di Vallà, 3 mila abitanti, tra cui quelle di artisti di livello internazionale come EricailCane, Stenlex, Millo e Agostino Iacurci.

A Venezia, l’Università di Ca’ Foscari studia il fenomeno della street art da una decina d’anni con la professoressa Francesca Izzo in prima linea. Il gruppo di “Scienze per la Conservazione del Patrimonio Culturale” per il quale lavora promuove ricerche scientifiche sui materiali della street art, per studiarne la composizione e comprendere il loro comportamento nel tempo, nell’ottica di fornire linee guida per la salvaguardia e la conservazione di queste opere. I dipinti murali contemporanei sono realizzati infatti con materiali commerciali di origine sintetica, scelti in base a considerazioni di natura artistica e non sempre per la loro durabilità; le conseguenze a volte sono evidenti, da variazioni cromatiche al distacco della pittura. La sfida è comprendere la composizione dei materiali utilizzati per un murales e sapere quali azioni conservative svolgere fin dalla sua origine o in fase di restauro del dipinto.

In apertura della quarta stagione del progetto “The Wallà” è stato siglato un protocollo di intesa che ha visto al tavolo l'associazione di promozione sociale Collettivo Bocaverta APS, che sta realizzando un borgo dedicato alla street art nella frazione di Vallà, il Comune di Riese Pio X, che sostiene e collabora al progetto e la stessa Ca' Foscari. L’idea è quella di inviare team di professionisti durante la realizzazione dei prossimi murales, programmata per questa estate. In tutto, si stima di realizzare quattro o cinque opere. Questi gli artisti confermati che saranno oggetto dei primi studi: Tellas e Pixel Pancho a giugno, Franco Fasoli a luglio, Joys e Orion a settembre.

«Nell’ambito della collaborazione con The Wallà e il Comune di Riese Pio X eseguiremo delle campagne diagnostiche, anche coinvolgendo studentesse e studenti che si stanno formando per diventare esperti scientifici nell’ambito della Conservazione - spiega Izzo - L’obiettivo sarà studiare i materiali usati dagli artisti e valutare le strategie di conservazione e di manutenzione, che spesso sono anche utili dal punto di vista economico: costa meno difendere l’arte che non restaurarla quando fortemente degradata. Salvaguardare i murales sarà sempre più necessario nel futuro, vogliamo formare la generazione di conservation scientist che salverà la street art dall’oblio del tempo».

Un ottimo risultato anche per l’amministrazione comunale di Riese Pio X, che ha sostenuto il progetto fin dall’inizio. In questi anni il Comune ha infatti supportato convintamente il progetto The Wallà: la convenzione con Ca' Foscari rappresenta un ulteriore tassello a dimostrazione della sua bontà e del suo ampio respiro e di come un investimento culturale sia sempre e soprattutto un investimento sociale ed economico.