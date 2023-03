Ca' Foscari al 3º posto tra gli atenei italiani per Antropologia e Lingue moderne

Arrivano conferme per l'università Ca' Foscari Venezia nel "QS World University Rankings by Subject 2023", tra le più influenti classifiche degli atenei mondiali: sono per la prima volta ben 16 le discipline di didattica e ricerca che entrano nel prestigioso ranking internazionale. In particolare, "Lingue moderne" si piazza al 66° posto al mondo e 3° in Italia, e "Studi Classici e Storia Antica" tra le prime 90 al mondo e 9ª in Italia. L'ateneo rimane inoltre al primo posto in Italia per la disciplina "Hospitality and Leisure Management" (Top 100 al mondo).

La novità del 2023 è l’ingresso in classifica della disciplina "Antropologia", nella quale Ca’ Foscari è in ottima posizione classificandosi tra le migliori 150 università del mondo, terza assoluta in Italia.

«Ca' Foscari continua a crescere nella reputazione internazionale - dichiara la rettrice, Tiziana Lippiello -, grazie alla qualità del nostro corpo docente e all'interdisciplinarità dei corsi di laurea; lo confermano il ranking QS e anche il livello di preparazione dei nostri laureati e delle nostre laureate che si affermano, apprezzati, in tutto il mondo. Dobbiamo essere fieri dei risultati del sistema universitario italiano che riesce a guadagnare importanti riconoscimenti competitivi per la sua qualità nonostante sia meno finanziato rispetto ai suoi maggiori competitor».