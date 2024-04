Ranking Qs, Ca' Foscari valutata tra le prime 100 università al mondo in 4 discipline

Nella edizione 2024 della QS World University Rankings by subject, la classifica delle università globali per materia lanciata nel 2004 da Qs, e consultata da oltre 50 milioni di studenti e studentesse, Ca' Foscari conta quattro discipline nella Top 100 mondiale. Le classifiche, che si possono consultare qui, vedono Ca’ Foscari tra i 100 migliori atenei al mondo per Studi Classici e Storia Antica (45° posto), Lingue moderne (69° posto, 3° in Italia), Storia (posto 51-100 a livello globale, 3° a livello nazionale) e Hospitality and Leisure management, cioè gestione del turismo, dove si conferma al 1° posto tra le università italiane (51-100 a livello globale).

L'Ateneo si posiziona inoltre tra le prime 140 università al mondo per Teologia, disciplina in cui entra per la prima volta in classifica, e tra le prime 150 per Archeologia, Filosofia e Antropologia. Ottimi risultati anche per Linguistica (2° posto in Italia), Geografia (3° nella classifica nazionale), e Economia ed Econometria (5° in Italia), classificate nella top 200 mondiale.

Per la Rettrice Tiziana Lippiello il ranking «riconferma la vocazione internazionale di Ca’ Foscari e la qualità della nostra ricerca e didattica; è un risultato che premia gli investimenti della nostra università nel reclutamento di docenti, studentesse e studenti e nell’interdisciplinarità della nostra offerta. Investire in qualità significa formare laureati e laureate capaci di affermarsi in tutto il mondo e incidere nel cambiamento e nelle sfide globali del nostro tempo. Siamo fieri dei risultati del sistema universitario italiano nonostante sia meno finanziato rispetto ai suoi maggiori competitor nel mondo. Questi traguardi devono fungere da stimolo per investire in misura maggiore nella formazione in un'ottica sempre più globale».

Per stilare la classifica di quest'anno, il team di QS - Quacquarelli Symonds ha analizzato la reputazione accademica e la reputazione tra i datori di lavoro delle varie università, nonché gli output di ricerca di quasi 5.000 istituzioni da tutto il mondo. A livello complessivo, Ca' Foscari quest'anno si è classificata alla posizione 661-670, ma allo stesso tempo riconoscendo l’eccellenza in molte delle aree di punta della didattica e della ricerca cafoscarina.