Gli alunni della scuola S.G. Bosco diventano giornalisti per un giorno

È nato tutto da una semplice domanda fatta durante una lezione di italiano: “Come fanno i giornalisti a scrivere un articolo?”

Siamo i bambini della classe 5^ A della scuola S.G. Bosco di Ca’ Sabbioni; dopo una videochiamata con il coordinatore di VeneziaToday, Carlo Di Gennaro, che ci ha rivelato qualche interessante segreto su come svolgere il lavoro di giornalista, abbiamo deciso di provare anche noi a scrivere un articolo. Siamo usciti ad intervistare gli abitanti del posto con una scaletta ben precisa e degli argomenti decisi insieme alle maestre, ma la gente del posto ha piacevolmente stravolto i nostri piani, si può dire che le storie hanno trovato noi.

Ca' Sabbioni: una piccola frazione piena di amore

Ca' Sabbioni è una località della terraferma veneziana e ha poco più di 500 abitanti; la vita è tranquilla e rilassante, effettivamente non ci sono molte botteghe, ma si possono trovare il famoso bar “New relax”, la trattoria-pizzeria Ca’ Sabbioni, il panificio,la tabaccheria e l’edicola.

I bambini possono svagarsi andando al parco, andando a giocare a calcio al campetto e a basket vicino alla chiesa. Ci sono, inoltre, un asilo Nido, una scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria S.G. Bosco, la nostra scuola! La scuola è piccola, ma accogliente, attualmente ha solo quattro classi, le persone che ci lavorano sono molto simpatiche, il prossimo anno ci mancherà molto.

La scuola deve il suo nome a San Giovanni Bosco, grande conoscitore della psicologia infantile. Nel 1951 delle baracche di legno, dove c’erano macellerie e allevamenti di animali, hanno preso fuoco, che si è sviluppato provocando un incendio che ha bruciato tutto. Cinque anni dopo in quel luogo è stato inaugurato l’istituto S.G. Bosco; ci piace pensare che le macerie siano state la base per ricostruire il “futuro”.

Intervistando gli abitanti della zona, per altro tutti molto disponibili, abbiamo subito capito che la parola chiave del nostro articolo sarebbe stata l’amore. Juliana, una delle prime persone incontrate durante la nostra “inchiesta”, è una signora nata e cresciuta a Werribee vicino a Melbourne in Australia ed è venuta a Ca’ Sabbioni per amore a 26 anni. Infatti è stata conosciuta dal signor Cesare mentre lui era in vacanza in Australia e la seconda volta che lui è andato lì, ha iniziato a corteggiarla. È tornato più volte e la quinta volta è riuscito a conquistarla e sposarla. Dopo il matrimonio si sono trasferiti a Ca' Sabbioni, terra natale di lui, creando la loro famiglia. Juliana ci ha raccontato che i primi due anni sono stati faticosi perché non conosceva la lingua, non aveva amicizie e le mancava la famiglia, ma poi si è ambientata e non si trasferirebbe più da nessun’altra parte.

Un altro esempio è la signora Sara, Sara è nata in Egitto poi a tre anni è venuta a Ca’ Sabbioni. Da grande con delle sue amiche è andata in vacanza in Tunisia e ha conosciuto Fauzi, si sono sposati in Tunisia e per amore sono ritornati a Ca’ Sabbioni. Sara invece si è trovata bene da subito, forse perché essendo una bambina piccola ha fatto presto a trovare amici ed a imparare la lingua.

La signora Gianna è venuta qui da Roma poco più che ventenne a trovare sua zia suora e ha incontrato Luigino, si sono innamorati e sposati, vivono qui da circa 45 anni.

Cristiano è nato e cresciuto a Ca’ Sabbioni, ha conosciuto Elisa e si sono innamorati frequentando la compagnia che si ritrovava davanti alla vecchia gelateria. Per comodità si sono trasferiti altrove, poi dopo diversi anni sono riusciti a costruire la casa qui assecondando il desiderio di lui, ovvero tornare in questa piccola frazione. Possiamo dire dunque che Ca’ Sabbioni è una piccola frazione piena di amore.

Gli studenti della 5A di Ca’ Sabbioni