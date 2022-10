Il calendario storico 2023 dei carabinieri è dedicato all'ambiente

Torna il calendario storico dell'Arma dei carabinieri, dedicato in questa edizione al tema della natura e della tutela dell'ambiente: diventato negli anni qualcosa di più di un oggetto da collezione, il calendario si può considerare «un simbolo forte, un'icona capace di trasmettere i valori dell'Arma e anche di far riflettere», come spiegato dal comandante provinciale, generale Nicola Conforti. La pubblicazione, di lunga tradizione (la prima edizione fu nel 1928), nel 2023 esce per la prima volta anche in forma di opera digitale Nft (Non-fungible token).

«Il tema scelto per l'anno 2023, la natura, è storicamente una delle priorità dell'Arma», ha spiegato il generale Conforti nel corso della presentazione presso la sede dei carabinieri di Mestre assieme al tenente colonnello Emanuele Spiller, comandante del reparto operativo. «Oggi, come non mai, l'ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare - ricorda Conforti - I compiti che ci spettano in materia di tutela ambientale sono aumentati e vanno dal contrasto alle ecomafie alla salvaguardia delle specie in via di estinzione. Oltre all'attività di repressione, però, c'è una costante azione di cura del territorio, un aspetto più silenzioso ma estremamente importante, affidato al Comando unità forestali ambientali e agroalimentari. Tutto questo ispira il progetto del calendario».

Il progetto porta la firma dell’agenzia Armando Testa, con il suo stile tipico basato sulla sintesi e il paradosso visivo. Ciascuna delle tavole del calendario parte da un elemento appartenente all’universo visivo dei carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica. Nascono così le dodici tappe di un percorso che svela l’azione dell'Arma a difesa dell’ambiente e del territorio, a protezione del patrimonio faunistico e vegetale, a salvaguardia della civiltà agroalimentare. Le tavole sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr, geologo e divulgatore scientifico.

Al calendario in formato classico, che sarà stampato in 1,2 milioni di copie, si aggiungono l'agenda, il calendario da tavolo e il planning da tavolo. Per la prima volta, inoltre, l'edizione 2023 evolve in un "ecosistema digitale" che comprende un sito web dedicato (www.calendario.carabinieri.it) e un’opera di cryptoarte in Nft, animata e certificata. L’Nft trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa della copertina in edizione limitata. Le opere saranno acquistabili tramite "Charity Stars" e il ricavato verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.