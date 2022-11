Il volto solidale del calendario dell'avvento di Noale

Sarà inaugurato giovedì alle 8.30, il calendario dell’avvento allestito dai volontari della Pro Loco di Noale. Collocato sotto la loggia, accompagnerà i tanti noalesi che transitano tra le due piazze, nei giorni che precedono il Natale. «Quest’anno – spiega il presidente Enrico Scotton - abbiamo pensato di raccontare il volto solidale della nostra città, quelle realtà di volontariato che lavorano, spesso nel silenzio, per regalare aiuto e momenti di serenità ai noalesi, e in modo particolare alle persone più fragili. Ogni giorno avremo modo di scoprire la ricchezza della comunità noalese, fatta di tanti tasselli preziosi che si occupano di carità, di assistenza ai malati, di servizio agli anziani, di momenti di svago per le famiglie, di incontro tra i giovani. Insomma, i protagonisti del calendario saranno gli uomini e le donne che, regalando un po’ del loro tempo, rendono più bella e solidale Noale»

I volontari della Pro Loco, che anche quest’anno installeranno i presepi sotto la torre dell’orologio e sulla spianata della rocca, hanno realizzato una struttura simile ad una casetta in legno, con 24 finestrelle numerate: da giovedì fino alla vigilia di Natale, una alla volta, saranno girate per scoprire le associazioni di volontariato. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente anche il sindaco Patrizia Andreotti, oltre ai rappresentanti delle aziende (Squizzato, Valbor e Germoglio) che hanno contributo alla realizzazione del Calendario 2022.