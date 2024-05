M9, riapre la call che mette gli spazi del museo a disposizione delle associazioni

M9, il museo del ’900 di Mestre, apre le sue porte al terzo settore: è online la seconda edizione della call for ideas “Ritroviamoci in M9”, iniziativa rivolta alle organizzazioni culturali, sociali e artistiche e a gruppi informali ai quali il museo offre i suoi spazi per la realizzazione delle loro proposte. Si conferma quindi il ruolo di M9 come "laboratorio" per la città, come testimoniano anche gli oltre 200 eventi organizzati nel 2023 e le 100mila persone raggiunte, tra visitatori e partecipanti.

La prima edizione ha intercettato l'interesse delle associazioni cittadine a creare valore, attraverso i linguaggi a loro più congeniali, per la comunità: nel biennio 2022-2023 sono pervenute 30 proposte, per un totale di oltre 100 soggetti coinvolti e centinaia di appuntamenti organizzati, tra convegni, seminari, letture, workshop, spettacoli teatrali e festival. Quest'anno la call mantiene gli stessi criteri di valutazione, con una novità: si aggiunge una sezione espressamente dedicata alle proposte in ambito espositivo negli spazi del distretto M9, a esclusione del terzo piano del complesso museale.

«Se c’è un'iniziativa che forse più di tutte esprime lo spirito e la missione di M9 è proprio Ritroviamoci in M9 - commenta la direttrice Serena Bertolucci -. A questo ci riferiamo quando definiamo M9 un luogo di cultura, che è molto più di un museo, perché parla e agisce anche al di fuori delle sue mura, dialoga, dà, ma soprattutto, riceve stimoli dalla comunità. Abbiamo la fortuna di essere immersi in un territorio fervido e ricco di tante voci diverse che manifestano un forte bisogno di esprimersi: con questo progetto siamo felici di contribuire a dare una risposta efficace a questo bisogno».

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 24 giugno 2024 all’indirizzo email segreteria@m9museum.it con oggetto “Ritroviamoci a M9”. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando è possibile visitare il sito https://www.m9museum.it/ritroviamoci-in-m9-bando-edizione-2024/.