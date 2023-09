Prezzi dei cereali in caduta libera, preoccupazione tra gli agricoltori veneziani

Se da una parte sono i cambiamenti climatici a mettere a dura prova gli agricoltori con il moltiplicarsi di eventi meteo estremi, non sono certo i prezzi riconosciuti per il loro lavoro a risollevare gli umori. Si sta assistendo infatti ad un crollo del prezzo del grano e del mais con valori che non vanno a coprire nemmeno i costi di produzione. «Ci siamo sempre lamentati di prezzi troppo bassi - afferma Andrea Pegoraro, presidente di Coldiretti Portogruaro, una delle zone insieme al Cavarzerano più vocate alla cerealicoltura nel Veneziano - ma ora che i costi di produzione sono schizzati alle stelle, i prezzi non sono più sostenibili per le aziende agricole».

Si parla di oltre duemila imprese che coltivano diecimila ettari a grano (principalmente tenero) e tremila aziende con oltre trentamila ettari coltivati a mais che stanno facendo i conti non solo con un calo di produzione vicino al 15% per il grano e 20% per il mais a causa del maltempo durante la primavera ed estate scorsa, ma appunto un calo dei prezzi vertiginoso se paragonato allo scorso anno. «Il grano del 2022 ci veniva pagato 40 euro a quintale, mentre quest’anno non si superano i 23 euro - spiega Marco Liviero, presidente di Coldiretti Cavarzere -. Stiamo terminando la campagna maidicola in cui il mais è quotato al massimo 21 euro contro i 36 dello scorso anno, significa lavorare a gratis». Secondo quanto emerge dall’analisi Coldiretti, a livello nazionale una spiegazione va riferita alle speculazioni e distorsioni commerciali provocate dall’afflusso di grano in eccesso sul mercato europeo.

Guerra Russia - Ucraina: le incertezze

La Russia – continua Coldiretti – ha registrato un nuovo raccolto record di 153-155 milioni di tonnellate di cereali, tra i quali la produzione di grano dovrebbe superare le 85 milioni di tonnellate che hanno riempito i silos e invaso i mercati internazionali con il rischio di triangolazioni sulle quali occorre vigilare anche in Italia per evitare il collasso dei mercati. In Ucraina, al contrario, considerata storicamente il granaio d’Europa, la produzione di grano dovrebbe registrare, nel 2023/24, un notevole calo, a causa della guerra con la Russia, con il raccolto che dovrebbe – precisa Coldiretti – attestarsi a quota 17,5 milioni di tonnellate, il livello più basso da oltre un decennio. L’incertezza sull’accordo sul Mar Nero tra Commissione Ue e Polonia, Slovacchia e Ungheria ha favorito le speculazioni sul mercato delle materie prime agricole che – conclude Coldiretti – si spostano dai mercati finanziari ai metalli preziosi come l’oro, fino ai prodotti agricoli dove le quotazioni dipendono sempre meno dall’andamento reale della domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati “future” uno strumento su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto, a danno degli agricoltori e dei consumatori.