Anche domani gran caldo e disagio fisico intenso

La protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico dell'Arpav, comunica che domani, sabato 1 agosto, visto il persistere delle alte temperature associate ad un elevato tasso di umidità, sarà raggiunto il quarto giorno consecutivo di disagio intenso, situazione che determina una "ondata di calore".

La qualità dell'aria sarà stazionaria, con valori massimi in prevalenza scadenti sulle zone pedemontane e pianeggianti, buona/discreta su quelle costiere. Per domenica 2 agosto è previsto tempo instabile con disagio fisico in parziale miglioramento sulle zone montane e pedemontane, situazione pressoché invariata su pianura e costa. Lunedì 3 generale calo termico e condizioni di disagio in miglioramento ovunque.

Per informazioni sulle ondate di calore c'è il sito della protezione civile comunale.

Sforamento della soglia per l’ozono

L'Arpav ha anche comunicato che ieri, giovedì 30 luglio, è avvenuto il superamento nella provincia di Venezia della soglia di informazione di 180 microgrammi al metro cubo per l'ozono, definita come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori). Il valore massimo orario registrato alle 15 nella stazione di parco Bissuola, da considerare come riferimento per la valutazione del livello di ozono per il territorio comunale, è stato di 217 µg/m³.