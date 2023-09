Le scarpe di lusso della Riviera alla conquista dei mercati esteri

Le scarpe di lusso della Riviera sono pronte a conquistare il mercato calzaturiero di tutto il mondo. È questo l'obiettivo del Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta e dal Politecnico Calzaturiero - in collaborazione con Confindustria Veneto Est, Venicepromex e Camera di Commercio di Venezia Rovigo - per il prossimo MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura che torna dal 17 al 20 settembre 2023 a Fieramilano (Rho) con la sua 96esima edizione e il meglio della produzione italiana e internazionale: 1.024 marchi presentati, di cui 520 italiani e 504 provenienti da oltre 30 Paesi. Tra questi saranno presenti anche i prodotti calzaturieri della scuola di formazione professionale per modellisti e tecnici della calzatura della Riviera del Brenta, esposti in un info-point che punta a celebrare il centenario della scuola fondata nel 1923. Oltre all'info-point è ci sarà anche la visita di 11 fashion influencer da tre Paesi (Germania, Belgio e Kazakistan), specializzati in scarpe di lusso da donna e da uomo, per promuovere il segmento del lusso calzaturiero sui mercati esteri.

Il MICAM Milano, per l'industria calzaturiera del Brenta è un momento più importante d’incontro e confronto tra professionisti e la vetrina per un distretto a vocazione internazionale forte di oltre 480 aziende delle province di Padova e Venezia e 10mila addetti, che nel 2022 hanno prodotto 19,9 milioni di paia di scarpe (il 93% destinato all’export), per un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.

L’info-point verrà allestito nel Padiglione 1 di Fieramilano, nell’area promozionale delle Regioni, vicino allo stand Assocalzaturifici. Attrezzato con un megaschermo per la proiezione di video storytelling, decorato con gigantografie evocative di Venezia, ospiterà anche quattro teche espositive, con una selezione di modelli realizzati dagli allievi diplomati al Politecnico Calzaturiero nel 2023.

In contemporanea, dal 19 al 20 settembre, la Riviera del Brenta ospiterà 11 fashion influencer selezionati da Assocalzaturifici e Agenzia ICE per una visita guidata alle eccellenze calzaturiere del distretto. I fashion influencerprovenienti da Germania, Belgio e Kazakistan si trasferiranno dal MICAM a Vigonza (Pd) martedì 19 per visitare il Consorzio Maestri Calzaturieri, il Politecnico e il Museo della Calzatura Villa Foscarini Rossi a Strà. Mercoledì 20, gli influencer visiteranno le aziende del territorio e il centro storico di Venezia con un percorso sulle tracce dei Calegheri, la Confraternita che diede inizio all’arte calzaturiera nel XIII secolo.